La cinta, dirigida por Manuel González Mauricio, recorre la vida y el legado de José González Rivero, autor de El ladrón de los guantes blancos (1926), el primer largometraje canario

Este jueves, 4 de diciembre, a las 22:40 horas en Televisión Canaria

Televisión Canaria ofrece este jueves, 4 de diciembre, a las 22:40 horas, una nueva emisión de ‘González Rivero: la senda del pionero‘. Un documental que rescata la figura de José González Rivero (Cuba, 1886 – Tenerife, 1933), creador de ‘El ladrón de los guantes blancos’ (1926), considerado el primer largometraje de ficción producido íntegramente en Canarias.

Dirigido por Manuel González Mauricio, con guión de él mismo y de Raúl Jiménez Pasto, el filme repasa la trayectoria vital y profesional de este pionero del cine en Canarias. Hijo de emigrantes canarios en Cuba, tipógrafo, fotógrafo, gerente del Teatro Leal y, sobre todo, uno de los grandes impulsores del cine en las Islas a comienzos del siglo XX.

Un viaje a los orígenes del cine en Canarias

El documental reconstruye la vida de González Rivero desde los movimientos migratorios que marcaron a su familia hasta el estreno de ‘El ladrón de los guantes blancos’. Su figura se contextualiza en un periodo de profundos cambios sociales y culturales, mostrando cómo desarrolló casi todos los oficios de la incipiente industria cinematográfica. A lo largo de su vida profesional trabajó como exhibidor, proyeccionista, camarógrafo, productor y editor.

La obra combina entrevistas a especialistas, animación 2D, infografías, material de archivo cuidadosamente restaurado y declaraciones inéditas de Luis García Berlanga sobre el legado del cineasta. El actor Carlos Pedrós (Abubukaka) interpreta a Rivero mediante técnicas de deep fake, mientras que la banda sonora original corre a cargo de Raúl Capote.

Un reconocimiento necesario

Con 112 minutos de duración, «González Rivero: la senda del pionero» se apoya en el libro Ciudadano Rivero: la Rivero Film y el cine mudo en Canarias (1997), de Fernando Gabriel Martín y Benito Fernández Arozena, ampliando la investigación con nuevos datos y testimonios.

Con esta reemisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la difusión de la memoria cultural y el reconocimiento a quienes abrieron camino en la historia audiovisual del Archipiélago.