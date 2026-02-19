Televisión Canaria retransmite este sábado el CD Arenteiro – CD Tenerife

El partido se podrá seguir en directo desde las 17:30 horas en Televisión Canaria y en rtvc.es, con geobloqueo fuera de Canarias

Televisión Canaria retransmite este sábado 21 de febrero, desde las 17:30 horas, el encuentro entre el CD Arenteiro y el CD Tenerife, correspondiente a la jornada 25 del Grupo 1 de la Primera Federación, que se disputará en el Estadio Municipal de Espiñedo.

Dani Álvarez y Juanma Bethencourt conducirán la narración del partido, que podrá seguirse en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es, con geobloqueo fuera del ámbito territorial de Canarias.

El conjunto blanquiazul llega como líder destacado del Grupo 1, tras caer 0-1 ante el Racing de Ferrol en la última jornada. Con nueve puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, el equipo dirigido por Álvaro Cervera se consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el CD Arenteiro suma seis victorias, seis empates y doce derrotas en lo que va de temporada. Llega al encuentro en posiciones de descenso, tras haber ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas en ese tramo.

Esta será la primera vez que el conjunto blanquiazul visite el estadio del Arenteiro en Primera Federación. Ambos equipos solo se habían enfrentado el año pasado en el Heliodoro Rodríguez López, con victoria del Tenerife 1-0.