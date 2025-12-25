En la XXXVIII edición de esta tradicional cita, Pepe Afonso, presidente de la agrupación canaria, asegura que el especial guarda sorpresas inéditas que el Archipiélago descubrirá durante la emisión

Televisión Canaria se viste de gala este viernes, 26 de diciembre, a las 22:30 horas, para ofrecer a la audiencia de las Islas uno de los eventos más esperados y con más solera de las fiestas: el concierto de Navidad de Los Gofiones. El especial, grabado el pasado 23 de diciembre en una abarrotada Plaza de Santa Ana, capturará la esencia de una tradición que cumple 38 años fiel a su cita con el público en las vísperas de Nochebuena.

Para Pepe Afonso, presidente de Los Gofiones, esta edición ha sido especialmente significativa tanto por la afluencia como por lo que ocurrió sobre el escenario. “Ver la Plaza de Santa Ana con entre 3.000 y 4.000 personas entregadas es la mejor forma de celebrar que este concierto ya es de todos los canarios y canarias. Pero, además, esta vez guardamos momentos muy especiales que no queremos desvelar todavía; hubo más sorpresas sobre el escenario que todo el Archipiélago podrá conocer y disfrutar el mismo día de la emisión en Televisión Canaria”, comenta Afonso con entusiasmo.

Colaboraciones de lujo y un repertorio sin fronteras

Entre algunas de las sorpresas, destaca la participación de La Trova, quienes se subieron al escenario para interpretar junto a los anfitriones el popular tema «Olvida tus penas».

El repertorio de esta 38ª edición fue diseñado como un viaje emocional. “Hemos querido ofrecer un abanico muy variado que incluye desde clásicos como «Los Reyes Magos» o «Navidad», hasta piezas que rinden tributo a nuestra identidad, como el tema «Navidad en Santa Ana», que homenajea tanto a este concierto anual como a la emblemática plaza de Vegueta que nos acoge”, explica el presidente de la agrupación.

La velada también cruzó fronteras con versiones de clásicos latinoamericanos y norteamericanos, destacando la interpretación de «Va a nevar» (adaptación del célebre «Let it snow»). Asimismo, la música alcanzó una nota de excelencia gracias a la Gran Canaria Big Band. Según detalla Pepe Afonso, “la colaboración con la Big Band ha sido un regalo; los arreglos se han hecho conjuntamente para ofrecer un sonido único que fusiona nuestras raíces con la potencia de una gran banda”.

57 años de historia y un presente lleno de vitalidad

Los Gofiones, que recientemente cumplieron 57 años de trayectoria, demostraron su capacidad para reinventarse. El concierto sirvió para repasar hitos como «Gran Canaria», consolidado ya como un himno, y recordar su más reciente trabajo discográfico, el vigesimoquinto de su carrera, titulado ‘Querida Venezuela’ (2024).

“En estos 57 años no hemos parado de buscar nuevos retos. Este concierto traslada a los hogares de las ocho islas ese espíritu de renovación y la emoción que vivimos en Santa Ana”, concluye Pepe Afonso.

Televisión Canaria invita a la audiencia a vivir este concierto especial, reafirmando su compromiso con la difusión de la música y las tradiciones de nuestras islas en estas fechas tan señaladas.