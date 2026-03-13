El programa de ciencia y tecnología presentado por Yaiza Díaz emite este domingo “Soñando estrellas”, un recorrido por los cielos de Canarias y la investigación astrofísica

Televisión Canaria emite este domingo a las 13:40 horas la tercera entrega de ‘Canarias Futura’, el programa de ciencia y tecnología presentado por Yaiza Díaz, que en esta ocasión viaja hasta el corazón científico de Tenerife para descubrir el Observatorio del Teide, uno de los lugares más privilegiados del planeta para observar el universo.

Bajo el título “Soñando estrellas”, el episodio recorre algunas de las cúpulas y telescopios más emblemáticos del archipiélago y presenta ASTRID, una innovadora red de nueve telescopios de alta precisión que abre una nueva etapa para la astrofísica desarrollada en Canarias.

A lo largo de sus 40 minutos de duración, el programa mostrará a los espectadores algunas curiosidades únicas del cielo de las islas, como la sombra del Teide proyectándose sobre el mar al amanecer, el descubrimiento de una enana marrón desde Canarias o la posibilidad de que La Palma acoja en el futuro uno de los telescopios más grandes del mundo.

La sección “Talento” está protagonziada en esta ocasión por Daniel López, astrofotógrafo canario cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo y han convertido los cielos de las islas en un referente internacional.

El programa también se adentrará en el interior Teleférico del Teide, el único teleférico de alta montaña que funciona con energía solar. Allí conoceremos su tecnología, su maquinaria y ascenderemos hasta los 3.555 metros de altitud, donde el cielo parece estar al alcance de la mano.

Además, una neurocientífica explicará qué ocurre en nuestro cerebro cuando contemplamos el cielo estrellado y por qué el firmamento canario despierta una emoción tan especial.

El episodio es, además, un viaje emocional, científico e inspirador con el que Televisión Canaria rinde homenaje a la memoria de Francisco Sánchez, director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y uno de los grandes referentes de la astrofísica en nuestro país.