Televisión Canaria visibiliza el cáncer de próstata en ‘Gente Maravillosa’ junto al ministro Ángel Víctor Torres

El programa rompe estigmas sobre la enfermedad este lunes a partir de las 22:30 horas

El programa de Televisión Canaria ‘Gente Maravillosa’ emitirá una nueva edición dedicada a la sensibilización sobre el cáncer de próstata este lunes 8 de junio a partir de las 22:30 horas. Presentado por Eloísa González, el espacio abordará una enfermedad que cada año afecta a 30.000 nuevos pacientes y que, a pesar de ser el tipo de cáncer más diagnosticado en hombres, sigue estando rodeado de prejuicios. Con motivo del Día Internacional de esta patología, que se conmemora el próximo 11 de junio, el programa contará como padrino con el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica del Gobierno de España y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Eloísa González junto al ministro Ángel Víctor Torres, padrino de esta entrega dedicada a visibilizar el cáncer de próstata.

El ministro compartirá en primera persona su experiencia tras haber sido diagnosticado de cáncer de próstata y haber superado la enfermedad en 2025. A través de una entrevista cercana, Torres relatará el proceso vivido desde el diagnóstico inicial, el tratamiento recibido y la importancia de afrontar la situación con información y total confianza en el sistema sanitario. Su testimonio busca romper los estigmas y miedos que aún persisten, lanzando un mensaje claro sobre la necesidad de acudir a las revisiones médicas y preventivas.

La divulgación médica correrá a cargo del urólogo canario Pablo Juárez del Dago, quien detallará los últimos avances en la materia y ayudará a desmitificar aquellas creencias que vinculan erróneamente este cáncer con la pérdida de la virilidad masculina.

Asimismo, el programa incluirá dos cámaras ocultas basadas en situaciones reales, donde se mostrará a un grupo de amigos que rechazan acudir al especialista por considerarlo poco masculino, poniendo a prueba la empatía y la capacidad de reacción de los ciudadanos que presencian la escena.

El análisis de la noche se completará con un debate en el plató en el que participarán pacientes, familiares y profesionales sanitarios para profundizar en la detección precoz, el impacto emocional y el valor de las redes de apoyo. Además, más de 150 personas se conectarán de forma telemática desde distintos puntos del archipiélago como público virtual para arropar esta reflexión colectiva sobre la salud masculina.

Con esta propuesta, Televisión Canaria reafirma su compromiso como televisión pública socialmente responsable, ofreciendo contenidos de servicio público que contribuyen a eliminar tabúes y a concienciar a la sociedad canaria sobre la importancia de la prevención médica.