Televisión Canaria y Canarias Play emiten el concierto ‘Clásicos de cuento’ de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria

Esta cita musical dirigida a las familias se podrá disfrutar este domingo 1 de febrero a las 12:30 horas

Imagen de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria durante un concierto. Fuente: Auditorio Alfredo Kraus.

Televisión Canaria y la OTT ‘Canarias Play’ emiten el concierto ‘Clásicos de cuento’ este domingo 1 de febrero a las 12:30 horas. Este espectáculo de La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, celebrado el pasado 30 de noviembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, propone una experiencia sonora mágica y evocadora, diseñada específicamente para unir a las familias a través de las grandes partituras que han dado vida a las narrativas infantiles universales.

‘Clásicos de cuento’ reúne piezas vinculadas a relatos infantiles conocidos y plantea una propuesta orientada al público familiar, con un repertorio pensado para que puedan disfrutarlo espectadores de distintas edades.

El estreno de ‘Érase…’, de Jesús Agomar

El concierto incluye el estreno de ‘Érase…’, una obra encargada para esta ocasión al compositor tinerfeño Jesús Agomar. La partitura se compone de pequeños fragmentos que remiten a cuentos clásicos y propone un juego de identificación para el oyente.

Según explica el propio Agomar, la obra es un viaje descriptivo por el mundo de la fantasía: “Podremos escuchar, por ejemplo, a la ballena Moby Dick, los soplidos del lobo intentando derribar las casas de los tres cerditos o el canto de los siete enanitos”, señala el autor.

Jesús Agomar, compositor, durante un concierto.

Talento canario con sello internacional

Jesús Agomar es un músico y compositor canario formado en el Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife. Su carrera dio un salto internacional en 2001 al ingresar en el prestigioso Berklee College of Music, donde se especializó en composición para cine y televisión. Esa formación está presente en el enfoque descriptivo de su música y en su relación con el lenguaje audiovisual.