Los restos de un frente visita las islas y dejará precipitaciones en las próximas horas, en concreto en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Continúa el mal estado del mar, Lanzarote y Fuerteventura con aviso amarillo por fenómenos costeros. Imagen Fuerteventura / EFE

Los restos de un frente meteorológico continuarán dejando precipitaciones en las próximas horas en distintos puntos del archipiélago canario, con especial incidencia en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Las lluvias ya se han hecho notar desde primeras horas de este miércoles, con registros destacados en algunos municipios del interior.

En Tejeda, en Gran Canaria, se han acumulado alrededor de 22 litros por metro cuadrado durante la mañana. En Tenerife, las precipitaciones han afectado a zonas como El Sauzal, Tacoronte, Tegueste y La Laguna, donde se han recogido en torno a 20 litros por metro cuadrado en las primeras horas del día.

Gran Canaria, la más beneficiada

Según las previsiones, las lluvias continuarán principalmente en el norte de Tenerife y en la provincia oriental, siendo Gran Canaria la isla más beneficiada por las precipitaciones a lo largo de la jornada de este miércoles. En Fuerteventura y Lanzarote se esperan lluvias intermitentes y de carácter débil.

El episodio viene acompañado de un descenso de las temperaturas y de viento intenso, con rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en zonas expuestas como Malpaso, en la isla de El Hierro, y Alojera, en La Gomera.

En cuanto al estado del mar, se mantiene la situación de mala mar en las costas del norte, con olas que alcanzan los 3,5 metros de altura. Además, en las próximas horas se prevé la llegada de aire frío en capas altas de la atmósfera, lo que contribuirá a un ambiente más fresco, con abundante nubosidad y elevada humedad en el conjunto del archipiélago.

Las islas de Lanzarote y Fuerteventura permanecen este miércoles con aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos costeros.

Tiempo inestable en el tercio este peninsular y Baleares

El miércoles predominará una situación de inestabilidad en algunos puntos de la Península, como el tercio este, Baleares y Melilla debido a un sistema de bajas presiones, que dejará cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y en áreas de los litorales y prelitorales de Cataluña al tiempo que no se descarta algún chubasco localmente fuerte en otras zonas de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares.

En el resto Peninsular el tiempo será, en general, estable con altas presiones y se esperan cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste así como precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental.