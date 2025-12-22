El Cabildo de Tenerife declara la finalización de las medidas extraordinarias de control de accesos al Parque Nacional del Teide, aunque se mantiene la prohibición de circulación de vehículos recreativos que incrementen el riesgo

El Cabildo de Tenerife ha desactivado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su activación por los efectos de la borrasca ‘Emilia’ y la afluencia de visitantes al Parque Nacional del Teide este fin de semana.

Tenerife desactiva el plan de emergencias del ‘Operativo Nevadas’ en el Teide. Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife.

La desactivación del PEIN tiene efectos desde las 7.00 horas de este lunes, conforme a la resolución dictada por la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias.

Asimismo, se declara la finalización de las medidas extraordinarias de control de accesos al Parque Nacional del Teide establecidas con carácter temporal, aunque se mantiene la prohibición de circulación de vehículos recreativos que incrementen el riesgo (quads, buggies, motos de enduro o similar), caravanas y autocaravanas, así como cualquier otro que se estime por la autoridad competente que, por su tamaño, características o dificultad, pueda generar problemas de circulación y tránsito por las carreteras del Parque Nacional del Teide.

Prohibiciones vigentes

Igualmente, se prohíbe el tránsito de caravanas de vehículos recreativos organizadas con ánimo de lucro, eventos privados o similar. Además, se prohíbe parar y aparcar a lo largo de la vía y en los miradores, salvo en los lugares habilitados al efecto.

También se recoge que el tramo comprendido entre El Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000) de la carretera TF-21 permanecerá cerrado al tráfico rodado.

El Cabildo recuerda en una nota que continúan vigentes el resto de resoluciones relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales y espacios naturales protegidos, y apela a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de la normativa para garantizar la seguridad y la conservación del entorno natural.