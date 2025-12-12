El presupuesto de 45 millones refuerza los programas PIER y Tenerife y el Mar, consolida la estrategia de turismo regenerativo y apuesta por una mayor diversificación y conexión con el territorio

El Cabildo de Tenerife destina 45 millones en 2026 para impulsar un turismo más sostenible y competitivo. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife gestionará en 2026 un presupuesto de 45 millones de euros destinado a fortalecer el principal motor económico de la isla y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, sostenible y de calidad.

Así lo anunció el vicepresidente insular y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Lope Afonso, quien destacó que estas cuentas permiten consolidar una estrategia centrada en la excelencia y en la protección del entorno.

Afonso subrayó que Tenerife debe continuar liderando la innovación en el sector, apostando por proyectos que aumenten el valor añadido y generen nuevas oportunidades para la ciudadanía.

Iniciativas estratégicas

En esta línea, el presupuesto reforzará iniciativas estratégicas como los programas PIER y Tenerife y el Mar, claves en la mejora de los espacios turísticos y la puesta en valor del litoral.

Asimismo, se consolidará la apuesta por el turismo regenerativo, una línea de trabajo orientada a preservar los recursos naturales de la isla y a enriquecer la experiencia tanto de los visitantes como de los residentes. También se impulsará la conectividad aérea con mercados emergentes, un factor que el Cabildo considera esencial para mantener la competitividad del destino.

El vicepresidente insular destacó, además, que el avance hacia un modelo turístico más diverso permitirá fortalecer su conexión con la identidad y los sectores productivos de la isla.

Colaboración entre diversos ámbitos

En este sentido, se fomentará la colaboración entre el turismo y ámbitos como el sector primario, el comercio, la cultura y el deporte, con el fin de crear nuevas experiencias y generar un impacto económico más equilibrado en el territorio.

“Nuestro objetivo es fortalecer la cohesión económica insular y afianzar el papel del turismo como motor de empleo y progreso para Tenerife”, concluyó Afonso.