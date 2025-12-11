El Cabildo de Tenerife impulsa un programa práctico para estudiantes de FP de Emergencias y Protección Civil, acercándolos al funcionamiento real del centro insular de coordinación

Tenerife formará a alumnos de FP en emergencias a través del Cecopin para reforzar el futuro del sector. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, pondrá en marcha un programa de formación para alumnos en prácticas de ciclos de Emergencias de Formación Profesional.

El objetivo es que conozcan de primera mano el funcionamiento del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) y los protocolos de respuesta ante situaciones de crisis. La formación se desarrollará en la sede del Cecopin, ubicada en el pabellón Santiago Martín.

La consejera insular del área, Blanca Pérez, avanzó esta iniciativa durante la visita de una delegación compuesta por una veintena de docentes de Canarias y Valencia, especialistas en emergencias y protección civil.

Diversos métodos de trabajo

Este encuentro permitió intercambiar información sobre métodos de trabajo, conocer la infraestructura insular de emergencias y acercarse a la reestructuración integral del Cecopin y a los nuevos protocolos de actuación y prevención que se están implantando.

Pérez destacó la importancia de “mostrar el trabajo que realiza el Cabildo en materia de emergencias y protección civil”. También subrayó que este programa permitirá preparar a futuros profesionales vinculados a los Ciclos de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, capacitando al alumnado para incorporarse a mecanismos de respuesta tanto en Tenerife como en el resto de Canarias y del Estado.

Por su parte, el jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil, Néstor Padrón, puso en valor este tipo de visitas, señalando que “es esencial dar a conocer el trabajo diario, casi desconocido, que se desarrolla en el Cabildo”, y mostrar al alumnado las oportunidades profesionales de un sector que demanda especialistas cualificados.

La delegación visitante estuvo integrada por profesorado de centros como el CIFP Los Gladiolos (Tenerife) y el CIFP Cheste (Valencia), este último reconocido como centro de excelencia en la familia de Seguridad y Medio Ambiente