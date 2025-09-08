Tenerife pone en marcha una comisión técnica de movilidad en enclaves naturales

Anaga y el Teide son algunos de los espacios naturales donde el Cabildo tinerfeño pondrá mayor atención

El Cabildo de Tenerife anunció este lunes la creación de una comisión técnica de movilidad en espacios naturales, con especial atención a enclaves como el Parque Rural de Anaga y el Parque Nacional del Teide, con el objetivo de coordinar medidas que compatibilicen la afluencia de visitantes con la conservación medioambiental.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, avanzó en declaraciones a los periodistas que, además de esta iniciativa, se constituirá una «pequeña comisión» encargada de redactar el borrador del Pacto por la Movilidad Sostenible de Tenerife, un documento de consenso que se someterá posteriormente a las aportaciones de organizaciones, instituciones y agentes sociales.

Nuevo pacto y comisiones

“Será una comisión reducida en la que estarán representadas la Universidad de La Laguna, el sector empresarial, los colegios profesionales y la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Después ese borrador se abrirá a todas las entidades para buscar una solución compartida a los problemas de movilidad”, subrayó la consejera.

Según García, el pacto busca una estrategia común para impulsar un cambio de hábitos en la población, fomentar el transporte público colectivo y ordenar el uso del vehículo privado en una isla «marcada por la saturación viaria».

Además del pacto, el Cabildo propondrá la creación de varias comisiones técnicas específicas. Una de ellas será la de carreteras y otra abordará la movilidad en espacios naturales, que presentan «problemas singulares» respecto al resto del territorio.

En este sentido, García reconoció que tanto en el Teide como en Anaga se han intensificado en los últimos meses los problemas de congestión, estacionamientos indebidos y prácticas ilegales vinculadas al transporte turístico, por lo que la coordinación con el área de Medio Natural resulta «imprescindible».

Actuaciones de control

La consejera apuntó que ya se están realizando actuaciones de control con la presencia de Guardia Civil, Policía Canaria y agentes forestales, que han dado lugar a inmovilizaciones de vehículos y sanciones en enclaves como la Cruz del Carmen o la corona forestal del Teide.

«Si no hay respeto a las normas, tendremos que ser cada vez más restrictivos«, advirtió.

El Cabildo también informará a los agentes económicos y sociales sobre los avances en materia de transporte viario, tras la firma de un protocolo con el Ministerio de Transportes para ello.

«El tren es una actuación esencial que complementará la guagua y contribuirá a que la movilidad sea más sostenible. Por primera vez el Estado se compromete de manera formal con la posibilidad de infraestructuras ferroviarias en Canarias», indicó.

No obstante, García indicó que los plazos son largos y que entiende el escepticismo de la gente cuando se habla de este tipo de proyectos, pues hasta finales de 2027, ejemplificó, no se podría hablar de licitaciones, y será especialmente difícil si no se cuenta con presupuestos generales que recojan esa ficha financiera.