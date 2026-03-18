El equipo blanquiazul presenta la fase final de la Liga Iberdrola en el Hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo antes de recibir al Avarca de Menorca

El Tenerife Libby’s La Laguna celebró este miércoles su Media Day oficial en la capital tinerfeña. La plantilla y la directiva analizaron el inicio de las eliminatorias por el título liguero. El conjunto lagunero debutará este sábado en el Pablos Abril contra el actual campeón de la liga regular.

El Tenerife Libby’s La Laguna activa el modo playoff en su Media Day / CV Haris

El presidente David Martín destacó el enorme valor de esta nueva clasificación para las eliminatorias finales. La entidad tinerfeña suma ya once ediciones consecutivas luchando por el trofeo nacional. Este dato confirma la regularidad del proyecto deportivo dentro del voleibol femenino español.

El sueño de la plaza europea

Martín agradeció profundamente el respaldo emocional de Libby’s y la colaboración del Hotel Barceló. Estas alianzas estratégicas permiten al club mantener su competitividad en la máxima categoría. El dirigente subrayó que el esfuerzo colectivo ha sido clave durante esta temporada.

El presidente pidió a la afición que llene las gradas del Pablos Abril este próximo sábado. Un buen resultado en casa facilitaría el camino hacia las deseadas semifinales ligueras. El equipo sueña con lograr otra vez una plaza para las competiciones europeas.

Ambición y cambio de mentalidad

El entrenador Ricardo Lemos mostró su satisfacción tras renovar recientemente su contrato con el club. El técnico resaltó la espectacular evolución de sus jugadoras en los últimos meses de competición. El grupo llega en un estado de forma óptimo para afrontar este reto.

Lemos recordó que el equipo ganó siete de sus últimos diez encuentros disputados. Ningún rival de la Liga Iberdrola superó esos registros en el tramo final. Estas cifras aportan mucha confianza a las jugadoras antes de medir sus fuerzas.

El preparador blanquiazul aseguró que el objetivo real ahora es alcanzar la gran final. Las jugadoras han cambiado su mentalidad tras sellar el pase matemático al playoff. El grupo solo piensa en entrenar con la intensidad de un equipo campeón.

La unión del vestuario blanquiazul

La capitana Yeisy Soto actuó como portavoz de una plantilla muy ilusionada con el desafío. La central colombiana agradeció el trato recibido en las instalaciones del Hotel Barceló. Soto insistió en que el trabajo duro define el ADN de este grupo.

La jugadora afirmó que son muy conscientes de la dificultad del rival menorquín. El vestuario mantiene los pies en el suelo pero no renuncia a ninguna meta. El hambre de victoria marca el día a día de todos los entrenamientos.

La capitana envió un mensaje de gratitud a los patrocinadores por su apoyo constante. El compromiso de las marcas resulta vital para el crecimiento del Tenerife Libby’s. La plantilla espera devolver ese cariño con un gran triunfo este fin de semana.