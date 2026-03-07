La de Chaykin es una distinción honorífica con la que el festival reconoce cada año a figuras clave del género negro

El Festival ‘Tenerife Noir’ ha reconocido la trayectoria del referente del cómic Howard Chaykin con el galardón ‘Negra y Criminal 2026’, distinción honorífica con la que el festival reconoce cada año a figuras clave del género negro en sus distintas modalidades.

Howard Chaykin. Cedida.

El reconocimiento está inspirado en la mítica librería catalana, que fue durante años un punto de encuentro de referencia para lectores y autores de este género, según ha recordado la organización del evento en una nota de prensa.

Ediciones pasadas

El galardón ya ha reconocido en ediciones pasadas la trayectoria de autores como Frank Miller, creador de Sin City y figura clave del cómic noir, Leonardo Padura, escritor cubano de novelas como ‘Morir en la arena’; Sergio Ramírez, primer escritor centroamericano en recibir el Premio Cervantes; Antonio Lozano, maestro del género y experto en usarlo como herramienta de denuncia social, Elmer Mendoza, uno de los principales exponentes de la narcoliteratura en México; la guionista y escritora Claudia Piñeiro autora de obras como ‘La muerte ajena’ y guionista y creadora, junto a Marcelo Piñeyro, de la serie de suspense argentina ‘El Reino’ (Netflix) o la filóloga Alicia Giménez Bartlett, creadora de la mítica inspectora Petra Delicado.

Este reconocimiento se enmarca dentro de un doble aniversario, especialmente significativo para la narrativa noir. En 2026 se cumplen 40 años de ‘Watchmen’, obra de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y ‘The Shadow: Blood & Judgment’, la influyente reinterpretación del personaje realizada por Howard Chaykin, creaciones que demostrarían que este medio es una «herramienta perfecta» para «cuestionar el poder, la moral y el discurso social».

Referente del género

The Shadow: Blood & Judgment es una miniserie que relata la vuelta de La Sombra a un Nueva York que vive unos años 80 convulsos, marcados por la violencia, la tecnología y la tensión. Se trata de una obra que se ha convertido en todo un referente del género al romper las normas clásicas e introducir nuevos códigos de vestimenta y comportamiento de un personaje que ya era un referente.