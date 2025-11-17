Estas dos fechas se celebrarán durante este mes de noviembre y diciembre

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, organiza la 14ª edición de la Feria de Artesanía de Adeje y el segundo Mercado de Artesanía en Navidad del Puerto de la Cruz, en colaboración con los respectivos Ayuntamientos.

Tenerife presenta dos nuevas citas con la artesanía local en Adeje y el Puerto de la Cruz / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Ambos eventos tienen como objetivo acercar la producción artesanal al público visitante y ofrecer nuevas oportunidades de comercialización a los artesanos locales. Según un comunicado del Cabildo insular, estas iniciativas ayudan a la difusión de la cultura y tradición de la isla.

Horarios y fechas

Del 21 al 23 de noviembre, Adeje acogerá la decimocuarta edición de la Feria Insular de Artesanía. La Avenida Rafael Puig Lluvina se transformará en un espacio abierto y dinámico en el que treinta artesanos, seleccionados mediante convocatoria pública, mostrarán lo mejor de su producción.

La feria contará con diecinueve modalidades artesanas, entre ellas cerámica, joyería, calado, muñequería, reciclado de materiales y ganchillo, además de oficios tradicionales como la purera. La infraestructura estará compuesta por treinta y una carpas individuales de nueve metros cuadrados.

Por otro lado, el Puerto de la Cruz celebrará del 12 al 14 de diciembre de 2025 la segunda edición del Mercado de Artesanía en Navidad, que tendrá lugar en la Plaza Reyes Católicos.

La oferta abarcará veinte modalidades artesanas, entre ellas carpintería, cerámica, juguetería, vidriería, alfarería tradicional y calado, además de propuestas innovadoras como el reciclado de materiales o la decoración de telas.

Finalmente, el horario de ambas citas será de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:00 horas.