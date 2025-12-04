La empresa adjudicataria será responsable de implementar diversas iniciativas orientadas a crear un relato común, que fortalezca la identidad de Teno

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado el contrato para el desarrollo básico del plan de acciones de fomento del voluntariado ambiental, custodia del territorio y colaboración para la sostenibilidad en la comarca Isla Baja Teno, también conocido como ‘Recupera Teno’, a la empresa Bencomia Educación Ambiental S.L.U.

Participación activa

El importe del contrato asciende a 372.006,94 euros y el proyecto, con una duración de 8 meses, tiene como objetivo desarrollar un plan integral. En concreto, que fomente la participación activa de la población local. Así como de los visitantes, las empresas turísticas y el sector empresarial en general. Así como organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades públicas, en la conservación del medio natural y la cultura local.

Las acciones incluyen formación, comunicación y el fomento de la colaboración en la comarca, detalla el Cabildo en una nota.

Identidad y sostenibilidad

La empresa adjudicataria será responsable de implementar diversas iniciativas orientadas a crear un relato común, actualizado y compartido que fortalezca la identidad y sostenibilidad de la región.

El contrato también contempla la realización de actividades de sensibilización, con el fin de que todos los actores de la comunidad se impliquen en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo económico basado en la sostenibilidad.

En el proceso de licitación, las ofertas fueron evaluadas conforme a criterios técnicos y económicos.

Memoria técnica

Los licitadores fueron valorados en función de varios parámetros, como la memoria técnica, el precio y otras ofertas complementarias.

Así, Bencomia Educación Ambiental S.L.U. obtuvo la mejor puntuación global, con 92,60 puntos frente a 90,77 puntos de la UTE Asociación Factoría Social-Nomade Marketing, S.L.

El contrato se financiará en su totalidad con fondos europeos provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation.

El gasto total de la adjudicación no supera el importe de la subvención concedida y se distribuye en los ejercicios presupuestarios correspondientes a 2025 y 2026.