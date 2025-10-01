Tenerife protagonista en la nueva novela de Javier Castillo «El susurro del fuego»

El escritor internacional Javier Castillo, autor de grandes éxitos como ‘La chica de nieve’, publica nuevo libro que está ambientado en la isla de Tenerife

El nuevo libro de Javier Castillo ‘El susurro del fuego‘ se ha publicado este miércoles. Una novela en la que el autor continúa con su género de suspense. En el ‘thriller’ la isla de Tenerife tendrá un papel fundamental junto a sus dos protagonistas. Entre los paisajes de la isla se desarrollará un enigma que, según el autor «invita a abrir los ojos«.

Javier Castillo ambienta por primera vez una novela en España y elige los paisajes de Tenerife / EFE / Asís González Ayerbe/ Editorial Suma

La trama de ‘El susurro del fuego’ gira en torno a la desaparición de una joven astrofísica, Laura Ardoz, durante un viaje a Canarias de su hermano mellizo, que acaba de recibir su última sesión de quimioterapia y se disponen a recorrer la isla juntos para que él recupere la ilusión.

Una promoción turística a través de las páginas del libro

Pasó en pocos años de autopublicarse a vender 2,5 millones de libros en español y ser traducido a más de 20 idiomas. Javier Castillo, el último gran fenómeno del ‘thriller’ en España, traslada a Tenerife su nueva novela, ‘El susurro de fuego’, un enigma que invita a «abrir los ojos». EFE/ Asís González Ayerbe/ Editorial Suma

Entre sus páginas, el lector se introducirá a través de las letras en paisajes reconocidos como el Parque Nacional del Teide, Los Gigantes, el Sendero de los Sentidos, La Orotava, Puerto de la Cruz o el Observatorio Astronómico.

Es la primera vez que el escritor malagueño ubica una de sus tramas en España y Canarias. Según ha explicado Castillo en una de las entrevistas promocionales que realizó con EFE, el autor viajó con su familia el año pasado a Tenerife y le pareció la ubicación perfecta para una historia que pretende intrigar al lector pero también invitarle a avivar su fuego interno. «Aquí me di cuenta del poder que ruge bajo las islas y de que la vida va a otro ritmo«, aseguró a EFE uno de los autores de ‘thriller’ que más venden en la actualidad, junto al trío Carmen Mola y Juan Gómez Jurado.

De autopublicarse a vender más de 2,5 millones de libros

Javier Castillo pasó en pocos años de autopublicarse a vender 2,5 millones de libros en español y ser traducido a más de 20 idiomas.

Pero además, algunos de su éxitos como ‘La chica de nieve’ se llevaron a las plataformas digitales en una serie con gran éxito. Se convirtió en su estreno en la serie más vista del mundo. Esto dio una continuación con ‘El juego del alma’ y el 14 de noviembre se estrenará su tercera serie basada en su novela ‘El cuco de cristal’.

Mucha expectación con esta publicación en las pequeñas librería, donde se ha preparado un especial lanzamiento de esta novela. En las redes sociales, también sus lectores habituales las han llenado de publicaciones, convirtiendo este nuevo libro en uno de los temas de tendencia entre los aficionados a la literatura de suspense.