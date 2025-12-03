El equipo tinerfeño se enfrenta al conjunto andaluz en la segunda ronda de la Copa del Rey

El CD Tenerife afrontará este jueves la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol ante el Granada CF, a partido único en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a las 21:00 hora canaria, con solo dos centrales por la baja de Álvaro González, con un problema en el pubis.

El Tenerife se queda con dos centrales frente al Granada tras la baja de Álvaro González. Imagen del CD Tenerife

Así lo reveló este miércoles Álvaro Cervera, técnico del equipo tinerfeño, quien adelantó que tendrá que repetir en el centro de la zaga con Anthony Landázuri y José León, sus dos únicos centrales disponibles en la plantilla. Por esta razón, ha convocado a Guillem Trilla, defensa del Tenerife B, fichado el pasado verano procedente del Getafe.

Varios cambios por las bajas

El entrenador del equipo blanquiazul reconoció que disponer de solo dos centrales es un «problema» con el que tendrán que convivir en los próximos partidos, ya que desconocen el alcance de la lesión de Álvaro González y el tiempo que estará parado.

Además del zaguero cántabro, siguen de baja el lateral izquierdo Marc Mateu, el extremo Dani Fernández y el centrocampista Javi Pérez, quien tuvo que parar otra vez al sufrir nuevas molestias.

Cervera confirmó que hará muchos cambios en la alineación inicial ante el Granada, hasta en ocho posiciones, incluido el portero -De Vuyst será el titular-, y lamenta que apenas tengan tiempo de recuperación para preparar el partido del próximo domingo en Lugo.

«Queremos pasar, pero ante la disyuntiva de la Copa o la Liga, queremos ascender, así de claro», subrayó el preparador blanquiazul.

Previsión del rival

Cervera considera al Granada un rival «con una de las mejores plantillas de Segunda División», que emplea un tipo de fútbol «difícil de parar», y si no lo consiguen, «nos pondrán en un problema, nos harán correr mucho».

El técnico blanquiazul prevé que será un encuentro «de mucho desgaste» y para tener «paciencia», con la premisa de que el adversario no se ponga por delante en el marcador para tener opciones de superarlo.

El entrenador del Tenerife admitió que además de los dos centrales, en el lateral derecho tendrá que repetir con alguno de los titulares, David Rodríguez o César Álvarez, y que en el resto de posiciones jugarán futbolistas menos habituales.

Por otra parte, Cervera aseguró que le gustaría seguir contando con el centrocampista Josep Calavera, a pesar de que no está teniendo oportunidades, y si fuese por él, no lo incluiría en una lista de posibles salidas en el mercado de enero.