El líder de la oposición ha atacado al presidente del Gobierno y líder del PSOE por los últimos casos de presuntos abusos sexuales en las filas del partido

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, 10 de diciembre 2025. Imagen EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber aprendido «en los prostíbulos» todo lo que sabe sobre feminismo, en el último cara a cara del año entre ambos en el Congreso.

«Visto lo visto la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos esos que no le consta si financiaron sus primarias», ha apuntado el líder del PP, tras preguntarle a Sánchez qué atributos vio en Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza.

Según Feijóo, Sánchez eligió a los tres porque están hechos «a su imagen y semejanza» y no es «mejor que ellos» sino «uno de ellos».

Por su parte, Sánchez ha afirmado que el feminismo da lecciones a todo el mundo, a él el primero, y ha recalcado que la gran diferencia entre el PSOE y el PP es que mientras los socialistas asumen sus errores y actúan en consecuencia, los populares se abrazan «al error histórico que se llama Vox».

Casos de supuesto acoso sexual en el PSOE

En plena polémica por los casos de supuesto acoso sexual de los exdirigentes socialistas Paco Salazar y Antonio Navarro, Feijóo ha dicho que Moncloa ha guardado «silencio» sobre quien acosa a las compañeras y que Sánchez «ha consentido todo»: mordidas millonarias, pisos para amantes pagados con presupuestos del Estado o puestos para porteros de discoteca, ha enumerado.

Además, ha agregado, las denuncias por presunto acoso del presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, demuestran que no es «un caso aislado» sino un «código de conducta».

«Entre el acosador y la acosada usted está con el acosador», ha sentenciado Feijóo quien le ha dicho a Sánchez que el feminismo «no se predica sino que se practica».

Problema estructural

En la última sesión de control al Gobierno de este año, Sánchez ha recordado que el acoso laboral es un problema estructural, sistémico, según una encuesta publicada por el Ministerio de Igualdad que asegura que una de cada tres mujeres manifiesta haberlo sufrido en su entorno.

Ante ello, ha señalado que su Gobierno ha aprobado una ley que obliga a todas las organizaciones políticas a aprobar un protocolo ante el acoso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, 10 de diciembre 2025. Imagen EFE

Pero ha reprochado al PP que, ante casos de supuesto acoso como los que afectan a los alcaldes de Algeciras o Estepona, haya hecho lo mismo que ante el caso Nevenka, en referencia al acoso sexual denunciado en 2001 por la concejala de Ponferrada Nevenka Fernández contra el alcalde de esta localidad Ismael Álvarez.

Tras insistir en que el PP no activa el protocolo correspondiente, ha garantizado que su Gobierno es el que más apoya a las mujeres, que son las que se benefician especialmente de decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

«Este Gobierno apoya a las mujeres, y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal», ha apostillado Sánchez dirigiéndose a Feijóo.