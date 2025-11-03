La Media Luna Roja advierte que la cifra de víctimas podría seguir subiendo en las próximas horas

El terremoto de magnitud 6,3 registrado la madrugada del lunes en el norte de Afganistán ha dejado al menos 19 muertos y 320 heridos, según informó la Media Luna Roja Afgana. El seísmo, con epicentro en la provincia de Balj, ha provocado graves pérdidas humanas y materiales en Balj y Samangán.

La Media Luna Roja confirmó que sus equipos ya trabajan en las zonas afectadas, prestando asistencia y realizando labores de rescate. El organismo advirtió que el balance es preliminar y que las cifras podrían aumentar a medida que avancen las operaciones.

Respuesta de las autoridades talibanas

El portavoz del gobierno talibán, Zabehulá Muyahid, informó que el temblor también afectó a la provincia de Baghlan. Lamentó la tragedia y pidió “rezar por los mártires y la recuperación de los heridos”. Aseguró que las autoridades están totalmente implicadas en las labores de rescate y que militares se han desplegado para apoyar a la población.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres declaró que sus equipos trabajan junto a los gobernadores locales para garantizar la llegada rápida de ayuda y rescate a las comunidades más golpeadas.

Una tragedia que se repite

El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro a 22,5 kilómetros de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes, y el hipocentro a 28 kilómetros de profundidad. El país sigue golpeado por la actividad sísmica: el 31 de agosto murieron más de mil personas en otro terremoto de magnitud 6 en el este, especialmente en la provincia de Kunar.