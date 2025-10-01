ES NOTICIA

El IGN registra un terremoto de magnitud 2,7 en Tenerife

Redacción RTVC
Sobre las 3:15 de la madrugada, el IGN recogió un terremoto de magnitud 2,7 en Tenerife que fue sentido por la población

çEn la madrugada del 1 de octubre de 2025 se registró un terremoto de magnitud 2,7 mbLg en el sur de Tenerife, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El sismo tuvo lugar a las 03:15, frente a la costa del municipio de San Miguel de Abona, a una profundidad estimada de 19 kilómetros.

De acuerdo con los datos del IGN, el temblor fue percibido con intensidad I y II en algunas zonas, como Los Abriguitos. En esa escala, esos niveles indican que el sismo fue leve. No se reportaron daños estructurales, tampoco caída de objetos y sólo algunas personas lo sintieron de forma leve.

