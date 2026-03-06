La cita con la lucha canaria femenina se podrá seguir este domingo 8 de marzo a las 11:40 horas en Canarias Play y en el Canal de Deportes en YouTube y a las 17:55 horas en TDT

La cita semanal con la lucha canaria regresa a la parrilla de TVC este domingo 8 de marzo con una edición especial de ‘Terrero y Gloria’ con motivo de la celebración de la Luchada Institucional del Día Internacional de las Mujeres 2026. El programa se podrá seguir en directo a partir de las 11:40 horas a través de la plataforma Canarias-PLAY y del canal de Deportes de TVC en YouTube, además de emitirse en su horario habitual en TDT el domingo por la tarde, a las 17:55 horas.La retransmisión contará con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas a pie de arena de Nereida Alonso.

El espacio ofrecerá un encuentro que se ha convertido en una cita obligada dentro de la lucha canaria femenina. Se trata de la 9ª edición de la Luchada Institucional del Día de las Mujeres, que en 2026 se celebra en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane.

Desde el pasado año, la conmemoración del 8 de marzo se realiza con una luchada oficial del calendario de competición, integrada en el Torneo Disa – Gobierno de Canarias de categoría femenina, dejando atrás el formato de enfrentamiento de carácter institucional o de exhibición que se utilizó en ediciones anteriores.

En este contexto, Willy Rodríguez Calero subraya la continuidad de esta iniciativa desde sus inicios y destaca el papel del programa en la visibilización de la lucha canaria femenina al afirmar que “el compromiso de Televisión Canariacon la igualdad y para hacer visible a la mujer en este caso en la lucha está ahí un año más, una temporada más y desde la primera edición”. El narrador recuerda además que “es la tercera vez que este encuentro se hace en La Palma”.

La luchada corresponde a la 3ª jornada del Grupo B y enfrentará en el Terrero Camilo León del Valle de Aridane a dos de los principales favoritos al título regional. El CL Tenercina de La Palma, líder imbatido del grupo en la competición regional, se mide ante uno de los conjuntos históricos de la lucha femenina, el US Guamasa de La Laguna.

Además de este duelo, el programa ofrecerá una previa especial para conocer todos los detalles del enfrentamiento y un repaso a todas las ediciones anteriores de la Luchada Institucional del Día de las Mujeres, que se celebra desde 2017.

Desde el set instalado en el propio Terrero Camilo León, el equipo del programa conversará con las protagonistas de la luchada y contará con la presencia de una invitada especial. La exluchadora y exalcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, recordará su etapa en los terreros y analizará el momento actual de la lucha canaria femenina.

El programa también repasará el arranque de la Liga Regional femenina y ofrecerá varios reportajes exclusivos de esta jornada especial, entre ellos un encuentro con dos figuras destacadas del deporte vernáculo: Ana Molina, presidenta del CL Tenercina, y la majorera Noelia Cabrera, integrante del cuerpo técnico del campeón de Canarias Unión Tetir.

Una cita que cada temporada consolida el protagonismo de la lucha canaria femenina dentro del calendario regional y que ‘Terrero y Gloria’ acercará a los espectadores desde La Palma, completando su emisión tras este encuentro con las imágenes más destacadas del fin de semana en el resto de las competiciones, además de sus secciones habituales y nuevos reportajes.