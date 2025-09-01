‘The visitor’, un relato de amistad y migración a ritmo de yembé

Una película independiente dirigida por Thomas MacCarthy y protagonizada por Richard Jenkins, nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación

Este lunes, a las 23:30 horas, en Televisión Canaria

El cine internacional sigue protagonizando la parrilla nocturna de Televisión Canaria. Este lunes, 1 de septiembre, se emite a las 23:30 horas ‘The visitor’ (2007), un aclamado drama independiente dirigido y escrito por Thomas McCarthy.

La cinta está encabezada por Richard Jenkins, nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Walter Vale, un profesor universitario de Connecticut marcado por la soledad y el desencanto. Su vida da un giro inesperado cuando, en una de sus visitas a su apartamento en Manhattan, descubre que allí residen Tarek (Haaz Sleiman), un músico sirio, y Zainab (Danai Jekesai Gurira), su novia senegalesa, víctimas de un fraude inmobiliario. Contra todo pronóstico, Walter accede compasivo a que se queden en el piso mientras no encuentren dónde dormir.

Es el principio de una amistad insospechada, de una complicidad que insuflará vitalidad en el aletargado espíritu de Walter. La convivencia con la pareja de inmigrantes reabre en Walter la puerta a los vínculos humanos, devolviéndole la experiencia de sentirse vivo y partícipe del mundo que lo rodea. Tarek le enseña a tocar el yembé. Y a medida que sus torpes manos roban ritmo al tambor, Walter se atreve a esbozar los trazos olvidados de una tímida sonrisa.

Más allá de la historia personal de sus protagonistas, ‘The Visitor’ aborda con sensibilidad y humanidad temas como el racismo y las políticas de inmigración en EE.UU. Thomas McCarthy subraya que no se trata de una proclama política, sino de una mirada íntima que pone rostro a una realidad que ocupa un lugar central en la conciencia colectiva.