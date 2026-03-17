Primero se situará en el entorno de Madeira para luego retroceder y bajar hacia el costado de La Palma y El Hierro

La borrasca de alto impacto número 19, se llama Therese y desde este miércoles empezará a condicionar el tiempo en las islas. Primero se situará en el entorno de Madeira para luego retroceder y bajar hacia el costado de La Palma y El Hierro y desde ahí enviará frentes el resto de la semana.

Imagen RTVC

El primero de ellos llegará temprano a la Isla Bonita, sobre todo al oeste y norte y se extenderá luego al resto. En el archipiélago habrá horas más tranquilas y municipios más tranquilos, pero a lo largo de la semana serán varias las líneas de inestabilidad que provoquen acumulados de precipitación importantes, algunas en forma de nieve en las islas más altas de la provincia occidental.

Las fuertes rachas de viento que acompañarán a los frentes podrían superar los 90km/h. Esto condicionará también la situación marítima que, junto a la luna nueva y el alto coeficiente de mareas, provocará olas de más de 4 metros por el norte y oeste de las islas.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Se esperan lluvias localmente moderadas durante la mañana en buena parte de la isla y luego tenderán a remitir. Acompañarán rachas de viento importantes también.

La Palma: Las rachas podrían superar los 90km/h por el norte oeste y cumbre y en la zona de Mazo se hará notar también. Lloverá de forma más intensa por el norte y oeste.

La Gomera: El frente llegará durante la mañana luego tenderán a remitir pero las nubes se quedarán gran parte del día. Aquí también viento fuerte durante las horas centrales.

Tenerife: En la cumbre y en el sur las rachas de viento serán más fuertes que en el resto pudiendo superar los 90km/h. Las precipitaciones serán persistentes por la mañana.

Gran Canaria: El frente recorrerá la isla de oeste a este, las precipitaciones llegarán a mediodía, y serán más frecuentes en el suroeste e interior. Abundante nubosidad.

Fuerteventura: Nubosidad generalizada que después del mediodía dejará chubascos de oeste este, irán a menos por la noche. El viento se intensificará y las temperaturas serán parecidas.

Lanzarote: Viento fuerte que podría superar los 80km/h en el norte y oeste, tendrá reflejo en el mar. Posibles precipitaciones durante la tarde y de madrugada más bien en esta isla.

La Graciosa: Tiempo inestable con posibles precipitaciones a partir del mediodía. Viento fuerte con rachas que superarán los 80km/h y complicarán la situación marítima.