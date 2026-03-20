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El tiempo en Canarias | Therese seguirá dejando inestabilidad en el archipiélago

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 21 de marzo

Este sábado será una jornada marcada por la inestabilidad asociada a la borrasca de alto impacto Therese que seguirá dejando precipitaciones localmente fuertes y rachas de viento muy fuerte. Predominará los intervalos nubosos que tenderá cielos nubosos en islas más montañosas, sobre todo en las vertientes del sur y oeste.

El tiempo en Canarias | Therese seguirá dejando inestabilidad en el archipiélago
Therese seguirá dejando inestabilidad en el archipiélago / RTVC

Lloverá y serán precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes, particularmente en las medianías de esas vertientes. No se descarta que puedan darse fenómenos tormentosos y granizo pequeño. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos con precipitaciones que serán menos probables y frecuentes. En las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, habrá intervalos nubosos con precipitaciones que serán moderadas a partir del mediodía.

Temperaturas con pocos cambios. Las máximas y las mínimas suben ligeramente en el interior de Tenerife. Viento del suroeste de moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y noroeste y medianías a sotavento que podrían alcanzar y superar localmente los 90-100 Km/h.

Y en el mar, viento del suroeste de 50 a 61 Km/h (fuerza 7) Mar combinada del oeste o noroeste con olas 3-4m., salvo en el litoral oeste de La Palma y El Hierro donde habrá olas que podrían superar los 4m.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos con chubascos localmente fuertes sin descartar aparato eléctrico. Habrá rachas de viento muy fuertes y temperaturas sin cambios.

La Palma: Una nueva línea de inestabilidad dejará lluvias persistentes sobre todo en las vertientes sur y oeste. Podría darse algunas tormentas por la mañana y por la tarde. Viento del suroeste moderado con rachas +100 Km/h en cumbres durante la mañana.

La Gomera: Fuertes precipitaciones sin descartar tormenta por la noche. Rachas muy fuertes que podrían superar los 80Km/h. Temperatura máximas entre los 17ºC – 22ºC en costas.

Tenerife: Chubascos que podrían ser fuertes sobre todo en las vertientes orientadas al sur, oeste y el interior. Probable tormenta. Viento sel suroeste moderado con rachas que podrían alcanzar los 120 km/h en cumbres. Temperaturas en ligero ascenso en zonas del interior.

Gran Canaria: Chubascos localmente fuertes durante la mañana. Se calmará pero se intensificará por la noche. Viento del suroeste entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes en el sureste, noroeste y medianías del norte. Temperatura máxima de 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos. Probables precipitaciones ocasionales que serán débiles. Más probable en el norte. Viento del suroeste con rachas muy fuertes, +70Km/h, en el interior.

Lanzarote: Precipitaciones en horas centrales del día. Durante la mañana y la noche intervalos nubosos. Viento del suroeste predominantemente fuerte con rachas muy fuertes.

La Graciosa: Cielos poco nubosos donde no se descarta alguna gota por la tarde. Viento del suroeste moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 22ºC.

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