Este miércoles lloverá en el norte de las islas más montañosas y será destacado el viento que alcanzará rachas de hasta 80 km/h

El alisio soplará con fuerza y habrá oleaje en el norte de las islas. Grafismo RTVC.

El tiempo en Canarias continuará lluvioso en el norte de las islas de mayor relieve. Lloverá sobre todo en las medianías de La Palma, donde las precipitaciones serán moderadas y persistentes.

Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, las mínimas serán de 13ºC en El Hierro y las máximas no superarán los 23ºC en La Gomera.

Soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas. Será del nordeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en zonas expuestas al alisio, rachas 60 – 80km/h.

Y en el mar, predominará la marejada en gran parte de las costas, con áreas de fuerte marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando 2 – 3,5m.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Cielos nubosos con algunas precipitaciones dispersas y ocasionales por el Norte, Nordeste y cumbres. Temperaturas sin cambios, y viento alisio moderado.

-LA PALMA: Muchas nubes y probables precipitaciones débiles a moderadas por el Norte y Este, persistentes en medianías. Más sol por el Oeste, y viento alisio intenso.

-LA GOMERA: Probables lluvias débiles por el Norte y la cumbre, y nubes y claros en el resto. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Norte-Nordeste racheado.

-TENERIFE: Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles por el Norte y el Este, localmente persistentes en medianías. Más sol en la cumbre y en la costa Suroeste. Temperaturas otoñales, máximas 20 – 24ºC en costas. Y viento alisio mod. a fuerte.

-GRAN CANARIA: Abundante nubosidad baja por el Norte, el Este, la cumbre y la capital con algo de lluvia débil. Podrá ser algo más intensa y persistente en las medianías. Más sol por el Sur y el Oeste. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste fuerte.

-FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos en cantidad variable. Temperaturas otoñales, máximas 20 – 23ºC. Y viento del Nordeste moderado, más intenso en Jandía.

-LANZAROTE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos al amanecer. Temperaturas sin grandes cambios, máximas agradables. Y viento alisio moderado.

-LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 22ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo 25 – 40km/h.