Este miércoles lloverá en el norte de las islas más montañosas y será destacado el viento que alcanzará rachas de hasta 80 km/h
El tiempo en Canarias continuará lluvioso en el norte de las islas de mayor relieve. Lloverá sobre todo en las medianías de La Palma, donde las precipitaciones serán moderadas y persistentes.
Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, las mínimas serán de 13ºC en El Hierro y las máximas no superarán los 23ºC en La Gomera.
Soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas. Será del nordeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en zonas expuestas al alisio, rachas 60 – 80km/h.
Y en el mar, predominará la marejada en gran parte de las costas, con áreas de fuerte marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando 2 – 3,5m.
Previsión del tiempo por islas:
-EL HIERRO: Cielos nubosos con algunas precipitaciones dispersas y ocasionales por el Norte, Nordeste y cumbres. Temperaturas sin cambios, y viento alisio moderado.
-LA PALMA: Muchas nubes y probables precipitaciones débiles a moderadas por el Norte y Este, persistentes en medianías. Más sol por el Oeste, y viento alisio intenso.
-LA GOMERA: Probables lluvias débiles por el Norte y la cumbre, y nubes y claros en el resto. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Norte-Nordeste racheado.
-TENERIFE: Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles por el Norte y el Este, localmente persistentes en medianías. Más sol en la cumbre y en la costa Suroeste. Temperaturas otoñales, máximas 20 – 24ºC en costas. Y viento alisio mod. a fuerte.
-GRAN CANARIA: Abundante nubosidad baja por el Norte, el Este, la cumbre y la capital con algo de lluvia débil. Podrá ser algo más intensa y persistente en las medianías. Más sol por el Sur y el Oeste. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste fuerte.
-FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos en cantidad variable. Temperaturas otoñales, máximas 20 – 23ºC. Y viento del Nordeste moderado, más intenso en Jandía.
-LANZAROTE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos al amanecer. Temperaturas sin grandes cambios, máximas agradables. Y viento alisio moderado.
-LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 22ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo 25 – 40km/h.