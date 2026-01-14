Toda la información del tiempo en Canarias

Disminuyen las nubes y la probabilidad de lluvia antes del regreso del ambiente invernal a final de semana

Tiempo más estable hasta el viernes

El ambiente invernal y la lluvia nos volverán a acompañar para terminar la semana, pero hasta entonces, este jueves y primera mitad de viernes podremos disfrutar de un ambiente menos nuboso y con baja probabilidad de lluvia.

Esperamos nubes bajas dispersas por el norte e interior de las islas que no serán muy consistentes, también llegarán nubes altas por la tarde sin mayores consecuencias. Se despejarán las cumbres más altas y muchos municipios del sur salvo en la vertiente sureste de Tenerife donde podrían generarse nubes de evolución durante las horas centrales.

El viento soplará del nordeste y tenderá a amainar en general. Se mantendrá más bien en canales entre islas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en las capitales oscilarán entre los 14 y los 20 de media. El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a los 2.5 metros de altura y marejadilla con áreas de marejada en las del sur.

La previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Veremos nubes dispersas poco importantes por el nordeste y por la tarde entrarán algunas nubes altas. El viento irá a menos. Las temperaturas serán parecidas en la capital.

La Palma: Llegarán menos nubes, a lo sumo por el norte y vertiente este. La cumbre y cara oeste estarán despejadas o con nubes altas por la tarde. Temperaturas sin grandes cambios.

La Gomera: Intervalos nubosos de tipo bajo por el norte e interior y con hileras de nubes altas por la tarde. El viento amainará y las temperaturas variarán entre los 16 y los 21 grados.

Tenerife: Se verán menos nubes por el norte y ya por la tarde llegarán nubes altas. La cumbre estará despejada y en el sureste se generarán de evolución. Amainará el viento.

Gran Canaria: El manto nuboso en el norte seguirá presente, sobre todo en las medianías, se despegará un poco de la costa dejando entrever el sol en la capital. El sur estará soleado.

Fuerteventura: Día de bastantes claros. Las nubes bajas estarán de paso y se concentrarán en la mitad norte. Las temperaturas irán de los 14 a los 21 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Nubes bajas que estarán de paso de norte a sur. Se verá el sol en el sur. Las nubes altas llegarán por la tarde y las temperaturas variarán entre los 14 y los 20 grados en Arrecife.