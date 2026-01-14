Toda la información del tiempo en Canarias
Disminuyen las nubes y la probabilidad de lluvia antes del regreso del ambiente invernal a final de semana
El ambiente invernal y la lluvia nos volverán a acompañar para terminar la semana, pero hasta entonces, este jueves y primera mitad de viernes podremos disfrutar de un ambiente menos nuboso y con baja probabilidad de lluvia.
Esperamos nubes bajas dispersas por el norte e interior de las islas que no serán muy consistentes, también llegarán nubes altas por la tarde sin mayores consecuencias. Se despejarán las cumbres más altas y muchos municipios del sur salvo en la vertiente sureste de Tenerife donde podrían generarse nubes de evolución durante las horas centrales.
El viento soplará del nordeste y tenderá a amainar en general. Se mantendrá más bien en canales entre islas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en las capitales oscilarán entre los 14 y los 20 de media. El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a los 2.5 metros de altura y marejadilla con áreas de marejada en las del sur.
La previsión del tiempo en Canarias isla por isla
- El Hierro: Veremos nubes dispersas poco importantes por el nordeste y por la tarde entrarán algunas nubes altas. El viento irá a menos. Las temperaturas serán parecidas en la capital.
- La Palma: Llegarán menos nubes, a lo sumo por el norte y vertiente este. La cumbre y cara oeste estarán despejadas o con nubes altas por la tarde. Temperaturas sin grandes cambios.
- La Gomera: Intervalos nubosos de tipo bajo por el norte e interior y con hileras de nubes altas por la tarde. El viento amainará y las temperaturas variarán entre los 16 y los 21 grados.
- Tenerife: Se verán menos nubes por el norte y ya por la tarde llegarán nubes altas. La cumbre estará despejada y en el sureste se generarán de evolución. Amainará el viento.
- Gran Canaria: El manto nuboso en el norte seguirá presente, sobre todo en las medianías, se despegará un poco de la costa dejando entrever el sol en la capital. El sur estará soleado.
- Fuerteventura: Día de bastantes claros. Las nubes bajas estarán de paso y se concentrarán en la mitad norte. Las temperaturas irán de los 14 a los 21 grados en Puerto del Rosario.
- Lanzarote: Nubes bajas que estarán de paso de norte a sur. Se verá el sol en el sur. Las nubes altas llegarán por la tarde y las temperaturas variarán entre los 14 y los 20 grados en Arrecife.
- La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos poco importantes y nubes altas por la tarde. El viento irá a menos y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.