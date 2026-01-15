Toda la información del tiempo en Canarias

Un frente frío dejará precipitaciones en varias islas, con oleaje de hasta 3,5 metros en las costas del norte y sin cambios importantes en las temperaturas

Nubes y lluvias débiles marcarán este viernes

Este viernes predominarán las nubes en todo el archipiélago. Por la mañana el cielo estará despejado en las zonas altas y cumbres a más de 1500 m de altitud. Antes de mediodía llegará nubosidad asociada a los restos de un frente frío.

Durante la tarde y la noche dejará precipitaciones débiles en Lanzarote, en La Graciosa, en Fuerteventura y en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve. No son descartables lluvias ocasionales localmente moderadas en el nordeste de la Palma y en el norte de Tenerife y de Gran Canaria.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El viento soplará de componente norte moderado, será más intenso por la noche que durante la mañana. En el mar aumentará la altura del oleaje en las costas del norte, y en las del oeste del Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, se esperan olas de altura significante de 3 – 3,5 m.

La previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Ambiente nuboso, sobre todo, durante la segunda mitad de la jornada. Lluvia débil por la noche, sobre todo en las medianías.

La Palma: Abundante nubosidad, especialmente en el norte de la isla, con probables lluvias débiles o localmente moderadas por la tarde. Por la mañana ratos de sol en la comarca oeste.

La Gomera: Sol por la mañana en la costa sur. En el norte y la cumbre cielo nuboso y probable lluvia débil, especialmente en las medianías, a partir de mediodía.

Tenerife: Lloverá en la zona norte y este durante la tarde y la noche, especialmente en las medianías, donde no son descartables precipitaciones moderadas.

Gran Canaria: Tiempo soleado por la mañana en el sur. Por la tarde y la noche probables precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte, las medianías y la cumbre.

Fuerteventura: Intervalos nubosos, durante la segunda mitad de la jornada podrían dejar lluvias débiles. Viento de componente norte moderado, más intenso por la noche.

Lanzarote: Predominio de cielo nuboso con probable lluvia débil no generalizada por la tarde. Temperatura sin cambios significativos y viento de componente norte moderado.