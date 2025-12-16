Previsión del tiempo para el miércoles 17 de diciembre de 2025

La previsión del tiempo este miércoles estará marcada por el predominio de los cielos mayormente nubosos en el norte de las islas así como en el interior. Por otro lado, se prevé que llueva débilmente en la cara norte de las islas y en las más orientales, especialmente por la mañana, debido a la cercanía de una zona de bajas presiones al este del archipiélago.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 17 de diciembre de 2025/ RTVC

Las temperaturas continúan sin grandes cambios. Las máximas bajan ligeramente en Gran Canaria sobre todo en el interior y sur de la isla. Las mínimas bajan encostas del oeste y este de La Palma y en puntos del sur de Tenerife.

El viento soplará con algo de intensidad y lo hará de componente norte mayormente, en cumbres de las islas más montañosas habrá rachas localmente fuertes que podrán superar los 60 km/h, así como en los extremos de las islas noroeste y sureste.

Y en el mar, seguir extremando la precaución porque habrá mar combianda del norte-noroeste en costas abiertas al norte con olas que podrán alcanzar los 5 metros de altura particularmente en las islas más orientales donde en Fuerteventura y Lanzarote. En costas resguardadas del sur predominará las áreas de fuerte marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos de nubosidad variable donde predominarán los intervalos nubosos por el norte. El viento soplará del noreste moderado y temperatura máxima de 16 grados en Valverde.

La Palma: Predominio de cielos nubosos en el norte y noreste. El viento soplará del noreste y lo hará con fuerza en cumbres con rachas que podrán superar los 60 Km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en la capital.

La Gomera: Cielos de nubosidad baja por el norte e interior y el viento será de componente norte con temperaturas agradables, una máxima en torno a los 21 grados en San Sebastián.

Tenerife: Cielos mayormente cubiertos en el norte con algunas lloviznas débiles. El viento de componente norte soplará del moderado siendo fuerte en cumbres donde ahí se podrá acelerar así como en el extremo sureste con rachas que podrán superar los 60 Km/h. Las temperaturas irán desde los 18 a los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Gran Canaria: Nubes altas matinales en Gran Canaria y manto nuboso en el norte donde dejará algo de precipitaciones débiles y persistentes. El viento será de norte-noreste moderado con rachas puntualmente fuertes en los extremos y cumbre. Las temperaturas irán desde los 18 a los 21 grados en la capital.

Fuerteventura: Algunas lloviznas débiles en el interior y oeste de la isla. El viento será de componente norte moderado y rolará al noreste por la tarde. La temperatura máxima será de 20 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Predominará ambiente otoñal también en la isla conejera donde el viento será del norte-noreste moderado con rachas fuertes y no se descarta algunas gotas. Las temperaturas irán desde los 15 a los 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: Ambiente otoñal en la isla con algunas lloviznas. El viento será del norte moderado y temperaturas que irán desde los 15 a los 20 grados en Caleta de Sebo.