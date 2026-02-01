Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 2 de febrero de 2025 / RTVC

Previsión del tiempo en Canarias para este lunes 2 de febrero. Comenzaremos la semana con la visita de los restos de un frente frío debilitado que dejará algunas lloviznas siendo algo moderadas en las medianías del N y NE de las islas más montañosas así como en el W de las islas más orientales. No se descarta que en el resto de vertientes pueda caer alguna gota ocasional.

Habrá nubosidad de tipo variable ya que durante todo el día nos acompañará nubes altas y las de tipo bajo del frente frío que nos dejará algo de humedad.

Las temperaturas bajarán ligeramente. Las máximas descenderán notablemente en las medianías y cumbres de las islas mientras que en zonas costeras del N de las islas orientales denotarán un pequeño repunte. Las mínimas bajarán en el interior de Tenerife y en la dorsal W de El Hierro. Pero suben ligeramente en puntos del NE de Tenerife, N de Fuerteventura y en zonas costeras del W de Lanzarote.

El viento soplará moderado del NW arreciando por la tarde con intervalos de fuerte en las cumbres de Tenerife y La Palma, también habrá rachas fuertes en los extremos SW y NE.

Y en el mar, empeorará la situación sobre todo en costas abiertas al N y del W de La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa porque habrá mar combinada del NW con olas que pueden alcanzar los 4 metros de altura particularmente por la tarde. En costas resguardadas del S predominará áreas de marejada salvo en costas del E de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y S de Gran Canaria donde habrá áreas de marejadilla.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Intervalos nubosos sobre todo por el N y NE. No se descarta que pueda caer alguna gota en el interior y N de la isla. Viento del NW y temperaturas frescas.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable donde caerá algunas gotas por el N por la mañana. Viento del NW siendo fuerte en cumbres y extremos SW y NE por la tarde. Las temperaturas irán desde los 15 a los 21 grados en la capital.

La Gomera: Jornada de nubosidad baja y alta. Es probable algunas gotas por el N. Viento del NW y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

Tenerife: Ambiente nuboso sobre todo por N y S donde podrá llover especialmente al mediodía. El viento soplará moderado del NW con rachas muy fuertes en la cumbre. Las temperaturas irán desde los 16 a los 22 grados en la capital.

Gran Canaria: Amanecerá despejado pero se irá nublando con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas por la tarde. Viento moderado del NW arreciando en los extremos y temperatura máxima de 21 grados en la capital.

Fuerteventura: Ambiente mayormente nuboso con posibles lluvias débiles en el W. El viento será del NW y las temperaturas irán desde los 15 a los 21 grados en la capital.

Lanzarote: Jornada nubosa en el W donde no se descarta algunas gotas. Viento del NW y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Nubosidad durante toda la jornada y el viento soplará del NW moderado. Las temperaturas irán desde los 17 a los 20 grados en Caleta de Sebo.