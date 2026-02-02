Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 3 de febrero de 2026 | RTVC

La previsión del tiempo en Canarias para este martes 3 de febrero anuncia que tendremos una jornada marcada por nubosidad en cantidad variable especialmente en la vertiente N y S de las islas más montañosas, así como en la vertiente W de Fuerteventura y Lanzarote. No se descartan algunas gotas débiles a primeras horas de la mañana. Nos visitará nubosidad de tipo alto sin mayores consecuencias que nos dejará unos atardeceres espectaculares.

Las temperaturas no variarán mucho. Las máximas bajarán ligeramente en puntos del interior de El Hierro, La Gomera, extremos W de Tenerife y S de La Palma. Las mínimas, en cambio denotarán un ligero repunte en costas del SE de Tenerife, SW de Gran Canaria y se notará aún más en la mitad N de Fuerteventura.

El viento soplará de NW moderado que irá amainando durante la tarde con rachas fuertes en El Teide.

Y en el mar, empeorará la situación marítima ya que habrá mar combinada del NW con olas que pueden alcanzar los 4 metros de altura en costas abiertas al N y del W. Además, habrá mareas vivas. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Cielos nubosos en casi todas las vertientes. Más soleado por el S. Viento del NW flojo y temperaturas que irán desde los 12 a los 16 grados en Valverde.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable en todas las vertientes. Además, habrá nubosidad de tipo alto a primeras horas de la mañana y por la tarde. Viento del NW amainando y temperaturas agradables.

La Gomera: Jornada con cielos mayormente despejados donde se verán nubes de tipo variable con viento del NW. Temperatura máxima de 23 grados en la capital.

Tenerife: Ambiente nuboso por el N y S de la isla, en esta última vertiente por nubosidad de evolución. En el resto, intervalos nubosos y claros. Viento del NW siendo fuerte en cumbres aunque amainará por la tarde. Temperaturas que irán desde los16 a los 22 grados en la capital.

Gran Canaria: Amanecerá con nubosidad variable por el N y SE y se mantendrá por el S durante la tarde por evolución. En el resto amplios claros. Viento del NW moderado y temperaturas que irán desde los 17 a los 21 grados en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos en la vertiente W. En el resto nubosidad de tipo variable. Viento flojo del NW que irá amainando y temperaturas sin grandes cambios.

Lanzarote: Jornada con nubosidad en cantidades variables con ratos de sol en el E y S. Viento del NW moderado amainando por la tarde y temperatura máxima de 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Ambiente con intervalos de nubes y claros. Viento del NW y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 20 grados en Caleta de Sebo