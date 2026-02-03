Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 4 de febrero de 2026 | RTVC

El mes de febrero ha comenzado con ambiente invernal y malas condiciones en el mar que se van a mantener según el día. De cara al jueves volverá a llover sobre todo por la tarde debido a los restos de un frente que además traerá peores condiciones marítimas, hasta que eso llegue, esperamos un miércoles de abundante nubosidad de tipo alto desde por la mañana hasta por la tarde. Se verán también nubes bajas, más compactas a primera hora y por el norte y oeste de las islas.

Las temperaturas subirán algún grado en zonas de medianías en la mayoría de las capitales de las islas rondarán los 22 grados.

El viento soplará flojo de componente oeste y el estado de la mar será de mar gruesa con olas por el norte que rondarán los 3 metros, en torno a los 2 por el suroeste.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Será una jornada más gris que azul. Se verán numerosas nubes de tipo alto. Las temperaturas no cambiarán demasiado e irán de los 11 a los 16 en Valverde.

La Palma: Veremos nubes sobre todo medias y altas y algunas bajas tanto por el oeste como por el nordeste de la isla. No esperamos lluvia ni viento. Las temperaturas serán similares.

La Gomera: No habrá viento y el aire que entre será flojo del oeste. Las nubes más numerosas serán de tipo alto y las temperaturas irán de los 16 a los 22 grados en San Sebastián.

Tenerife: Esperamos un manto nuboso de tipo alto y también nubes bajas por el norte y oeste de la isla por la mañana, luego se abrirán claros. En principio el viento no será importante.

Gran Canaria: En la capital las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 22 grados. Veremos nubosidad de tipo alto y las de tipo bajo se limitarán al suroeste y nordeste por la mañana.

Fuerteventura: Día más gris que azul tanto por las nubes altas como por las bajas, aunque estas últimas irán a menos por la tarde. Las temperaturas irán de los 15 a los 22 grados.

Lanzarote: Las nubes se verán desde por la mañana hasta por la tarde, tanto las altas como las bajas. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 22 grados en Arrecife.

La Graciosa: Habrá nubosidad sobre todo de tipo alto, sin viento y con temperaturas parecidas a las de hoy, mejorará un poco el mar aunque el jueves volverá a empeorar.