Previsión del tiempo para el sábado 31 de enero de 2026

Este sábado amanecerá despejado en la mayor parte del archipiélago con algo nubosidad por debajo de los 1100 metros en el norte y noreste de las islas más montañosas, donde no es descartable que caiga alguna gota muy débil y dispersa.

Mientras, en las islas orientales se dejará ver el sol durante casi toda la tarde con algunas nubes ligeras.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 31 de enero de 2026 / RTVC

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, las máximas subirán ligeramente en gran parte del interior y oeste de Fuerteventura y en puntos del sur de Gran Canaria y sureste de Tenerife. Las mínimas subirán un poco también en el sureste de Gran Canaria y puntos de la costa este de Tenerife y en el interior.

El viento soplará del noreste moderado siendo algo más intenso en medianías de las islas más montañosas. No se descarta algunas rachas fuertes en los extremos de islas, noroeste y sureste, siendo más notable en Gran Canaria.

Y en el mar habrá que extremar la precaución porque habrá mar combinada en costas abiertas al norte y del oeste de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, con olas que podrían superar los 3 metros de altura.

En el resto de costas habrá áreas de marejada, salvo en el suroeste de El Hierro y La Gomera y Tenerife donde predominará la fuerte marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos sobre todo por el noreste e interior por la tarde. Viento moderado del noreste y temperatura máxima de 16 grados en Valverde.

La Palma: Predominio de cielos nubosos por el este y noreste. El viento soplará del noreste moderado con algunas rachas intensas en el noroeste y sureste y las temperaturas irán desde los 15 a los 21 grados en la capital.

La Gomera: Jornada estable con bastante ratos de sol. Algunas nubes se dejarán ver por el norte. El viento será del noreste moderado y las temperaturas no se moverán mucho.

Tenerife: Amanecerá despejado en gran parte de la isla pero se irá cubriendo en el norte al mediodía. En el resto predominará el tiempo soleado con algunas nubes ligeras por el sureste. El viento será del noreste moderado con rachas intensas en los extremos. Las temperaturas irán desde los 16 a los 22 grados en la capital.

Gran Canaria: Predominará la panza de burro en el norte y noreste y en el resto predominará el sol. El viento soplará del noreste moderado con rachas fuertes en los extremos noroeste y sureste. Las temperaturas irán desde los 17 a los 21 grados en la capital.

Fuerteventura: Ambiente nuboso por la mañana pero se irá despejando al mediodía. El viento será del noreste moderado y temperaturas máximas en ligero ascenso.

Lanzarote: Nubosidad matinal pero en la segunda mitad del día se despejará. El viento será del noreste moderado y la temperatura máxima será de 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Jornada con nubosidad matinal y por la tarde se irá despejando. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 15 y 20 grados en Caleta de Sebo.