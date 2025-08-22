El sábado, se centrará en el balance de la temporada turística y la celebración de la Fitness Race en Lanzarote

El domingo, pondrá el foco en las novedades el campo de la educación en Canarias y en la histórica hazaña del alpinista Armando Marco Placeres en el Karakorum

Turismo en Canarias. Fuente: EFE.

El programa de la Radio Canaria ‘Tiempo de Alisios’ , dirigido y presentado por Carlos Guillermo Domínguez durante la edición estival y producido por Elena Naranjo, ofrece este fin de semana a partir de las 08:00 horas una amplia panorámica de la actualidad del Archipiélago con entrevistas en profundidad y secciones variadas. La emisión se podrá seguir a través de la señal de la Radio Canaria, la web y sus canales digitales.

Sábado 23 de agosto, entre el turismo y la fuerza

La jornada del sábado 23 de agosto, comenzará con un análisis de la actual temporada turística. El programa contará con las valoraciones de Antonio Hormiga, presidente de ASOFUER, y Paco Martínez, vicepresidente de ASOLAN, quienes también abordarán los problemas de cortes de agua en zonas turísticas como El Cotillo, Fuerteventura.

El deporte también tendrá un espacio destacado con la cobertura de la IV edición de la Fitness Race en Lanzarote. Juan Francisco Hernández Melián, organizador del evento, y Carlota Medina, directora técnica, darán todos los detalles de esta competición que combina una carrera de 6 kilómetros con ocho estaciones de ejercicios de fuerza.

Imagen correspondiente a la I edición de Fitness Race.

Domingo 24 de agosto, con el foco puesto en la educación y la aventura

La programación del domingo 24 de agosto se centrará en dos temas de gran relevancia. Por un lado, la actualidad educativa, con la entrevista al viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, y al presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo. Ambos explicarán los refuerzos en la plantilla docente de cara al nuevo curso, con la incorporación de 700 profesionales a todas las etapas educativas.

Además, el espacio contará con la presencia del alpinista Armando Marco Placeres, quien hablará sobre su histórica hazaña de conquistar el Pico de Oro en el corazón del Karakorum, a 8.000 metros de altura. Según los registros, es el primer español y en la historia del Alpinismo de España y Pakistán en lograrlo. El alpinista también compartirá detalles de las labores humanitarias que realiza en el país.