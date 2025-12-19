‘Tiempo de Alisios’: Entrevistas, humor y cultura para despertar el fin de semana

El magacín despliega un menú de contrastes: desde el análisis de la actualidad internacional y las probabilidades de la Lotería, hasta el estreno de una obra musical basada en una carcajada

Este sábado y domingo a las 08:00 horas vuelve a la antena ‘Tiempo de Alisios‘. La periodista Elena Falcón y todo su equipo ofrecerán un variado y amplio contenido en directo, con entrevistas, tertulias, análisis y humor.

Los corresponsales de La Sorimba regresarán a casa por Navidad. Enrique Rodríguez y Francisco de Zárate repasarán las noticias internacionales: desde las elecciones en Honduras o Chile, hasta la cumbre europea por Ucrania, pasando por el paso del cometa 3I/Atlas.

Además, los desayunos del sábado y el domingo serán compartidos respectivamente por Ibán Mendoza, DJ reconocido internacionalmente, y Cristóbal Hernández, marinero canario ya jubilado que acumuló muchas anécdotas durante los años que estuvo embarcado.

Ibán Mendoza, dj reconocido / Cristóbal Hernández, marinero jubilado.

Asimismo, el programa conversará con el matemático y divulgador Santi Díaz Cremades sobre los números y las probabilidades en el sorteo del Gordo; y David Quinto, doctor en Ciencias Biomédicas, junto a Claudia Fernández, doctora en Filosofía, recién llegada de un Congreso en Perú, subrayarán la importancia de las traducciones.

Para el domingo, ‘Tiempo de Alisios’ se reserva todo un descubrimiento: la creación de una obra musical a partir de la singular risa del catedrático y profesor del Conservatorio Rubén Mayor.

El catedrático de música, Rubén Mayor. Claudia Fernández y David Quinto tras su vuelta de Perú.

Además, el programa recuperará el llamativo pasado y raíces de la política italiana Giorgia Meloni en La Gomera.

Las barreras para el salto internacional de los artistas y creadores canarios, villancicos y teatros navideños escolares, así como la reinterpretación de los espacios para la difusión cultural serán otros de los asuntos que abordarán ‘Tiempo de Alisios’.

En el cierre del programa, los juegos y el humor volverán a la antena en directo. Los cómicos de ‘Tiempo de Alisios’ destacarán las peores y mejores fechas para cumplir años; la periodista Noelia Gil repasará en La Pibada todas las tendencias y volverá una nueva edición de Adivina en qué trabaja.