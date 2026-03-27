‘Tiempo de Alisios’ explora la conexión entre la ciencia, la música y el humor a través del talento canario

El magacín de la Radio Canaria se emite este sábado y domingo de 08:00 a 11:00 horas con una variada agenda de divulgación y cultura

Elena Falcón conduce este espacio cada sábado y domingo en la Radio Canaria entre las 08:00 y las 11:00 horas.

‘Tiempo de Alisios‘ regresará con su brisa renovadora un fin de semana más a la radio en directo del fin de semana. La periodista Elena Falcón y todo su equipo arrancarán la emisión a las 08:00 horas tanto el sábado como el domingo con una gran variedad de colaboradores y contenidos durante las tres horas que dura cada entrega.

El sábado, ‘Tiempo de Alisios’ desayunará con Antonia Varela, investigadora, astrofísica, directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos y de la Fundación Starlight, con la que la audiencia podrá disfrutar de los cielos y las estrellas. Por su parte, el domingo el desayuno del Bueno de Boca lo protagonizará la física y divulgadora Almudena Martín, quien explicará la relación entre la música y otras disciplinas científicas, por qué nos gustan los estribillos, de qué manera se puede averiguar la nacionalidad de un bebé solo escuchándole llorar o qué hubieran opinado clásicos como Beethoven sobre Rosalía.

A la izquierda, la física y divulgadora Almudena Martín. A la derecha, el catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Rubén Mayor junto a Almudena Martín y Elena Falcón, presentadora del programa.

Además, el científico Javier Santaolalla se asomará al programa para abordar el desamor o la soledad desde la ciencia; la comunicadora Susi Caramelo hará ciencia del humor y otra invitada destacada durante el fin de semana será la cantante, actriz y activista Samantha Hudson, quien participará en el concierto inaugural de la quinta edición de LALA MUSIC 2026, y en el Monopol Music Festival.

Asimismo, de la mano del periodista cultural Diego Hernández, la audiencia podrá viajar a 1967 a través de un disco, el primero publicado por la fascinante banda The Bluevelvet, cuya portada contiene el famoso plátano diseñado por el singular artista Andy Warhol; y el catedrático, profesor del Conservatorio Rubén Mayor impartirá una clase magistral para demostrar que la música puede transmitir ideas e invitará al equipo a emparejar poemas de su puño y letra con temas musicales.

‘Tiempo de Alisios’ también pretende viajar a México con el investigador en gestión del territorio y profesor de Geografía Humana de la Universidad de Málaga, José Manuel Crespo, quien será el invitado en la sección de Ciencia conducida por el divulgador David Quinto.

José Manuel Crespo Guerrero, investigador en gestión del territorio y profesor de Geografía Humana

del departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, junto al divulgador David Quinto.

Para cerrar la programación, la periodista Noelia Gil abordará el fenómeno fan en la GenZ en su espacio La Pibada y los humoristas dejarán para la audiencia la aterradora escena de una Canarias post apocalíptica.