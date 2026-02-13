‘Tiempo de Alisios’ lleva el ritmo del carnaval a la radio en directo este fin de semana

El programa de la Radio Canaria emitirá en directo sábado y domingo desde las 08:00 horas con actualidad, humor, música y protagonistas del carnaval de las Islas

‘Tiempo de Alisios‘ pondrá en marcha un fin de semana más la radio en directo en las emisoras de Canarias desde las 08:00 horas y durante tres horas de emisión, tanto el sábado como el domingo. El programa de La Radio Canaria, presentado por Mónica Bolaños, ofrecerá una propuesta centrada en la actualidad, el humor y la música, con el carnaval como hilo conductor de los contenidos.

El espacio llegará a la audiencia con un tono cercano y dinámico. El equipo combinará información, entretenimiento y participación para reflejar el ambiente festivo que se vive en las Islas durante estas fechas. En este contexto, la periodista y directora de belleza de Vogue España, Ana Morales, autora del libro ‘Estado civil: cansada’, participará en el programa para poner voz a un sentimiento colectivo: el cansancio. Su intervención propondrá reflexionar sobre la necesidad de bajar el listón, simplificar rutinas y reivindicar el descanso como parte esencial del bienestar.

Ana Morales, autora del libro ‘Estado civil: cansada’

En la sección Bueno de Boca estarán Juan Cañas y Daniel Rovalher, miembros de la compañía Ron Lalá. Los artistas visitarán el programa coincidiendo con su presencia en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria con el espectáculo 4×4, un recorrido por escenas clave de sus montajes más reconocidos. También participará la doctora y directora médica de Vithas, Elena Cortés, que ofrecerá consejos médicos para afrontar las jornadas de carnestolendas con seguridad y cuidado.

La tertulia de corresponsales canarios La Sorimba analizará algunos de los principales asuntos internacionales del momento. El espacio abordará la actualidad en materia de migración en Estados Unidos y la cumbre informal de los 27 líderes de la Unión Europea celebrada en Bélgica.

En ese recorrido por los contenidos del sábado, los niños y niñas tendrán protagonismo en los estudios de la radio junto a una invitada especial, la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El programa también se acercará a los Carneros de Tigaday, una de las tradiciones más singulares y ancestrales del Carnaval en La Frontera, El Hierro.

Del sábado al domingo: divulgación, carnaval y cierre del fin de semana

El domingo, el divulgador científico y doctor en Ciencias Biomédicas David Quinto acudirá al programa acompañado por Francesc Bailón, antropólogo, profesor y viajero polar experto en el Ártico y sus habitantes. Ambos compartirán su conocimiento sobre Groenlandia y la cultura inuit, acercando a la audiencia una mirada divulgativa y científica.

La emisión contará además con la presencia de la recién coronada reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Con ella, el programa viajará hasta Santa Cruz de La Palma para prepararse para una de las celebraciones más icónicas del calendario festivo canario, Los Indianos.

Asimismo, el profesor del Conservatorio Rubén Mayor, presentador de ‘Noveno Auditorio’, ofrecerá una nueva edición de Magma Mía. Noelia Gil, periodista de ‘La Pibada’, dinamizará junto a los humoristas el juego ‘Adivina en qué trabaja’. La última hora del programa contará con la visita de Exhuberancia Carey, presentadora de la Gala Dragnaval, poniendo el cierre a una edición marcada por el entretenimiento y el espíritu carnavalero.