Soplará en directo junto a la corresponsal de guerra y periodista Rosa María Calaf y a la genio de la literatura, Sabina Urraca

También abordará los peligros de la IA como la suplantación de identidad. Un homenaje musical a Daft Punk o la ciencia en el cómic serán otros asuntos de este fin de semana en ‘Tiempo de Alisios’

‘Tiempo de Alisios‘ soplará un fin de semana más en la radio en directo del fin de semana este sábado y domingo, de 08:00 horas a 11:00 horas. En este ocasión, el programa de la Radio Canaria recibirá a la corresponsal de guerra y periodista Rosa María Calaf. El sábado por la noche en Gran Canaria, Calaf será reconocida por los Premios Charter 100, que se encuentran celebrando su décimo aniversario.

Además, la escritora Sabina Urraca se asomará al programa para hablar de su infancia como “niña prodigio”, su consagración a la literatura y éxitos en su trayectoria editorial como Panza de burro, de Andrea Abreu.



















Rosa Calaf, periodista y corresponsal de guerra. La escritora Sabina Urraca.

Este sábado, el equipo capitaneado por Elena Falcón, planteará los peligros de la IA, como la suplantación de identidad y hablará con algunas periodistas afectadas en su labor divulgativa.

La actualidad internacional será analizada en La Sorimba por los corresponsales canarios Francisco de Zárate y Nayra Delgado. Precisamente, desde Islandia una canaria hablará de su experiencia en la actividad volcánica de ese territorio.

Asimismo, Diego Hernández, Premio Canario de la Música, viajará al año 1997 para hablar de Daft Punk. Un dúo francés de música electrónica y rock alternativo que alcanzó gran popularidad a finales de los 90 como parte del movimiento house francés.

El dúo francés de música electrónica, Daft Punk.

Lara Lapuente, nadadora entre tiburones y apasionada de las auroras boreales que está viajando por toda Europa, volverá a contar a los niños y niñas invitados al programa las experiencias más asombrosas e impactantes que va acumulando por el trayecto.

El domingo, David Quinto, divulgador científico, y Dani Gove, dibujante de El Jueves, hablarán de la ciencia en el cómic y de 10:00 a 11:00 horas los cómicos se pondrán las mallas para hacer deporte y provocar risas.

Parlare, Adivina en qué trabaja, Magma Mía y La Pibada son otras de las secciones que completan una programación llena de sorpresas, conocimiento y diversión.

El programa contará con las vías habituales de participación a través de los mensajes de WhatsApp al 616 48 67 54 y llamadas al número 900 52 57 52; así como público asistente a los estudios.