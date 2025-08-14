El programa de La Radio Canaria regresa este fin de semana cargado de actualidad, análisis y entretenimiento

Abordará desde los últimos avances en la investigación del alzhéimer hasta la situación económica en Canarias, sin dejar de lado el cine, la cultura y el humor

La Radio Canaria continúa su apuesta por un verano informativo y dinámico con la emisión de sus habituales dos episodios de ‘Tiempo de Alisios‘ este fin de semana. El programa, que combina la actualidad con un contenido fresco y ameno, se emitirá el sábado 16 y el domingo 17 de agosto.

Sábado: ciencia, cine y cultura en Canarias

La edición del sábado 16 de agosto, a partir de las 08:00 horas, arrancará con un completo repaso a la actualidad, el deporte y la meteorología, a cargo de un equipo de profesionales liderado por el presentador Carlos Guillermo Domínguez.

Además, el programa destacará con un reportaje sobre los nuevos avances en la investigación del alzhéimer, explorando la posibilidad de que el déficit de litio sea clave en su aparición y tratamiento.

El cine también tendrá un espacio relevante con la redifusión de ‘Bueno de Boca’, una entrevista con el director Juan Carlos Fresnadillo, conocido por dirigir éxitos como ‘Damsel’ de Netflix y ’28 semanas después’.

La mañana concluirá con un repaso a la agenda cultural del fin de semana, a cargo de Carlos García, que ofrecerá las mejores propuestas de ocio en las islas.

Domingo: economía, política y un tarot con IA

El domingo 17 de agosto a la misma hora, ‘Tiempo de Alisios’ vuelve con una agenda igual de variada y atractiva. El programa ofrecerá un análisis de la situación económica en Canarias de la mano del economista Juan José Hernández. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), uno de cada tres canarios considera que su situación económica ha empeorado en los últimos seis meses.

Además, el programa abordará temas de actualidad política con la reunión entre el presidente Fernando Clavijo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para cerrar con un toque diferente y divertido, el espacio contará con la sección ‘La Pibada’, donde la colaboradora Noelia Gil realizará un tarot en directo con la Inteligencia Artificial.