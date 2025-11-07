ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Ambiente fresco y viento como protagonista

Este sábado en el tiempo tendremos bastante nubosidad baja en todo el archipiélago. Algo de nubes de evolución también especialmente por la tarde en Gran Canaria y Tenerife

Este sábado cabe la posibilidad de algunas lloviznas en el Norte de las islas de mayor relieve y en las vertientes del Suroeste de Tenerife.

El ambiente más soleado lo encontraremos en cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, más frescas en medianías y cumbres. Las mínimas suben ligeramente en Fuerteventura y mitad sur de Lanzarote y La Palma.

El viento será moderado del NE en con rachas que pueden alcanzar los 60 Km/h en las vertientes Este de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera e interior de El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote.

En el mar seguirá complicado con mar de fondo del NO en las vertientes Norte y Oeste que irá aumentando con olas que pueden alcanzar los 3 m de altura. En las costas del sur predominará la marejada.

Tiempo por islas

EL HIERRO: abundante nubosidad baja matinal especialmente en medianías del Este de la isla. Viento del NE moderado con rachas que pueden superar los 60 Km/h. Temperaturas frescas, con máxima de 19 grados en Valverde.

LA PALMA: cielos de nubes y claros en toda la isla. El sol lo encontraremos en cumbres de la isla y costas del Sur. Viento acelerándose en los extremos Noroeste y Sureste de la isla, aunque irá arreciando. Temperaturas más frescas en la capital.

LA GOMERA: predominio de nubosidad de tipo bajo con probabilidad de lloviznas en el interior de la isla. Viento de flojo a moderado del NE y temperaturas sin cambios.

TENERIFE: cielos con nubes bajas especialmente en el Nordeste de la isla que nos podrán dejar algunas lloviznas intermitentes. Nubosidad de evolución en el Sur y Oeste de la isla en la segunda mitad de la jornada con posibilidad de algunas gotas. Viento intenso en el Sureste. Temperaturas mucho más otoñales.

GRAN CANARIA: continuamos con el manto de nubes bajas que nos dejarán algunas lloviznas intermitentes durante la jornada, incluso en el Este de la isla por la tarde. Viento moderado a fuerte del NE en el Sureste y temperaturas más frescas.

FUERTEVENTURA: jornada otoñal con cielos cubiertos en el interior de la isla. El viento soplará del Nordeste de moderado a fuerte, especialmente por la mañana. Temperaturas sin cambios.

LANZAROTE: nubosidad de tipo bajo de paso por la isla. Viento del NE moderado con rachas que pueden alcanzar los 60 Km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados.

LA GRACIOSA: nubosidad de tipo bajo matinal y viento del NE moderado. Las temperaturas no variarán.

