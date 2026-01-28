El tiempo en Canarias | Malas condiciones en el mar

Se mantienen las malas condiciones marítimas, aunque este jueves mejoren un poco, lo cierto es que no mejorarán del todo

Las olas rondarán este jueves los 4 metros de altura en zonas del norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote y norte de Tenerife y Gran Canaria. En el sur rondarán los 2 metros.

El viento soplará flojo en general del noroeste, algo de fuerza ganará en la cumbre, nada significativo.

Las temperaturas podrían bajar un poco respecto de hoy y en el cielo esperamos nubes casi todo el día en muchos puntos, por el norte e incluso creciendo de evolución durante las horas centrales del día en las vertientes este. Por la tarde podrían entrar también nubes altas. En principio la probabilidad de precipitación es bastante baja en las medianías.

El tiempo en Canarias por islas

El Hierro: la nubosidad volverá desde por la mañana hasta por la tarde, será más compacta por el norte de la isla. Las temperaturas irán de los 12 a los 16 grados en Valverde.

La Palma: veremos nubes en todas las vertientes, la cumbre estará más despejada o con nubes altas, no esperamos lluvia ni viento. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados.

La Gomera: las nubes bajas volverán a la cara norte, se verán de forma dispersa en el sur y en la capital, y por la tarde serán de tipo alto. Las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados.

Tenerife: amanecerá con nubes en zonas costeras de todas las vertientes, luego se adentrarán en medianías por el norte y crecerán por el este-sureste, a última hora entrarán nubes altas.

Gran Canaria: brisas costeras. Las nubes abarcarán el norte, este y sur, estará más despejado por el oeste y la cumbre, por la tarde se verán nubes altas. Temperaturas algo más bajas.

Fuerteventura: intervalos nubosos de tipo bajo por el norte y oeste de la isla, en el sur se abrirán claros por la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 16 y los 21 grados.

Lanzarote: el termómetro en Arrecife irá de los 16 a los 21 grados. Viento flojo del noroeste y nubes tanto el norte como en el oeste. En la vertiente de la capital se abrirán claros.

La Graciosa: esperamos nubes desde por la mañana hasta por la tarde, en general con poco viento y valores en el termómetro más frescos que hoy. Seguirá la mala mar.