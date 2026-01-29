El viento soplará del norte y nordeste flojo a moderado. Continuará el mal estado del mar aunque disminuirá la altura del oleaje

A las puertas del fin de semana en que despediremos el mes de enero, nos espera un viernes nuboso en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, islas en las que predominarán las nubes bajas.

Previsión del tiempo para este viernes

En la cara sur y oeste de las islas de mayor relieve el cielo estará más despejado que el jueves, se podrá disfrutar de horas de sol y de temperaturas en la costa a mediodía de 20 a 25ºC. En las vertientes norte, y en la comarca este de La Palma, el ambiente se mantendrá nuboso y gris pero sin precipitaciones hasta unos 1100 – 1200 m de altitud.

El viento soplará del norte y nordeste flojo a moderado. Continuará el mal estado del mar aunque disminuirá la altura del oleaje, se esperan olas de 3 a 4 metros en las costas del norte, y en las del oeste de La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

El tiempo en Canarias por islas

El Hierro: Nubes a menos de 1200 m en el norte y este. Temperatura sin cambios y viento del norte y nordeste 10 – 30 km/h.

La Palma: Ambiente nuboso en la mitad este de la isla, soleado sin nubes importantes en el resto. Viento flojo de componente norte, tenderá al nordeste por la noche.

La Gomera: Nubosidad de tipo bajo en el norte a menos de 1200 m de altitud, tiempo soleado en el resto con temperatura máxima en la costa de 22 – 23º C.

Tenerife: Cielo nuboso en el norte a menos de 1100 m de altitud. Tiempo soleado aunque se verán nubes en el sur y oeste de la isla. Temperatura sin cambios.

Gran Canaria: Tiempo poco nuboso o despejado salvo en el norte, en las zonas situadas a menos de 1100 m de altitud donde predominará “la panza de burro”

Fuerteventura: Jornada con más nubes que cielo azul, temperaturas sin apenas cambios y viento del norte y nordeste moderado en la segunda mitad del día.

Lanzarote: Tiempo nuboso, en menor medida por la tarde. Temperaturas a mediodía entre 17 y 23º C. Viento del norte moderado con algún intervalo localmente fuerte.

La Graciosa: Cielo nuboso la mayor parte de la jornada. Viento del norte de velocidad media 20 – 30 km/h. Temperatura máxima de unos 20º C.