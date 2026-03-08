Canarias continuará este lunes con tiempo invernal, cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur

Previsión del tiempo para este lunes

Las temperaturas seguirán frescas en las islas, sin cambios. Canarias tendrá este lunes cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur. En las islas más orientales predominarán los intervalos nubosos y tenderá a nuboso y no se descartan precipitaciones de carácter débil y ocasional en medianías del norte de las islas más altas.

Viento

El viento alisio soplará moderado con intervalos de fuerte, especialmente en las vertientes noroeste y sureste. Probables rachas muy fuertes en esas vertientes de las islas más altas durante la segunda mitad del día. Serán más probable en Tenerife y La Gomera.

Mar

Habrá mar combinada del noreste en costas abiertas al norte y en canales entre islas con olas que irán aumentando de 2 a 3 m. En el resto de costas predominará las áreas de fuerte marejada con olas que podrán superar los 2 m.

El tiempo en Canarias

El Hierro. Cielos nubosos por el norte y noreste, y se abrirán claros por la tarde. En el resto cielos poco nubosos. Viento alisio con rachas fuertes en los extremos noroeste y sur. Temperatura máxima de 14ºC en Valverde.

La Palma. En las vertientes noreste y este estará cubierto, salvo en la vertiente oeste donde estará poco nuboso. Viento del noreste moderado con intervalos de fuerte en medianías y cumbres orientadas al sur. Temperatura máxima de 18ºc en la capital.

La Gomera. Manto nuboso por el interior y norte. En el resto poco nuboso o despejado. Viento moderado del noreste con probables rachas que superarán los 80 Km/h por la tarde. Temperaturas máximas entre los 17ºC y los 21ºC

Tenerife. Cielos muy nubosos en el norte con apertura de claros al mediodía. No se descarta alguna gota débil, dispersa y ocasional. En el resto habrá intervalos nubosos. Viento alisio moderado con rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste. Las temperaturas irán desde los 15ºC a los 19ºC.

Gran Canaria. Panza de burro en las vertientes norte y noreste sin descartar alguna gota débil y ocasional. En el resto de vertientes habrá intervalos nubosos salvo por el oeste, donde estará despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el noroeste, sureste y cumbres orientadas al este. Temperatura máxima que rondará los 19ºC en la capital.

Fuerteventura. Cielos nubosos a muy nubosos en el interior y norte. En el sur habrá intervalos nubosos. Viento moderado del noreste. Probables rachas fuertes en la Península de Jandía. Temperaturas que oscilarán entre los 15ºC y los 20ºC en la capital.

Lanzarote. Predominio de cielos nubosos. El viento soplará del noreste entre moderado y fuerte con rachas intensas en el interior sur. Temperaturas que oscilarán entre los 14ºC y los 20ºC en Arrecife.

La Graciosa. Cielos nubosos con apertura de claros al mediodía. Viento del noreste moderado. Las temperaturas irán desde los 15ºC a los 19ºC en Caleta de Sebo.