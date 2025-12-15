En los próximos días se repetirán las precipitaciones débiles en el norte de las islas más montañosas, tiempo otoñal con ligero ascenso de temperaturas

Imagen del Teide nevado. Meteo La Matanza

El paso de la borrasca Emilia por el Archipiélago da paso a una situación meteorológica algo más tranquila, aunque todavía marcada por un ambiente otoñal y cierta inestabilidad. La semana comenzará con intervalos nubosos, especialmente en la provincia más occidental y en Gran Canaria, y con una baja probabilidad de lluvias débiles en las vertientes norte de las islas más montañosas.

Según la previsión, podrán registrarse precipitaciones débiles en el norte de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Tenerife, sin descartarse de forma puntual en otras zonas altas. Además, existe una baja probabilidad de heladas débiles en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las temperaturas tenderán a un ligero ascenso respecto a días anteriores.

El viento soplará del noroeste moderado, con intervalos ocasionalmente fuertes en cumbres y en las vertientes este y oeste de las islas montañosas.

Precaución con el mar

En el estado de la mar, se recomienda mantener la precaución. Persistirá el mar de fondo del norte y noroeste en las costas abiertas al norte, con olas que irán disminuyendo de 3 a 2 metros. En el resto del litoral habrá fuerte marejada tendiendo a marejada, salvo en las costas del sur de Gran Canaria y el este y sur de Fuerteventura y Lanzarote, donde predominarán áreas de marejadilla.

De cara a los próximos días, el martes continuará cierta inestabilidad, con lluvias débiles en las vertientes norte de las islas montañosas. El miércoles, estas precipitaciones serán algo más persistentes, especialmente en el norte de Gran Canaria y Tenerife. También se espera la apertura de algunos claros por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será de componente norte moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Las lluvias se intensifican en la Península

Las lluvias se intensificarán en gran parte de España, con precipitaciones localmente fuertes desde primeras horas en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha. A lo largo del día se desplazarán hacia el Mediterráneo y el tercio oriental, afectando con intensidad a la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares. El descenso de aire frío hará bajar la cota de nieve hasta los 1.200 metros, e incluso 1.000 m en el Pirineo, con nevadas más destacadas en el Sistema Central, Pirineos y Sierra Nevada.

Entre el miércoles y el jueves, la dorsal comenzará a avanzar desde el oeste peninsular. La vaguada podría desgajarse, dando lugar a una DANA entre Marruecos y Argelia. Esta situación dejaría precipitaciones en el este peninsular, Andalucía, Baleares y Melilla. A partir de entonces aumenta la incertidumbre, aunque todo apunta a que el chorro polar seguirá muy ondulado, favoreciendo la llegada de nuevos episodios de inestabilidad a corto y medio plazo.