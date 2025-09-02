El Woman Series de Debrecen será el torneo en el que Titans 3X3 Team se juegue una gran cantidad de puntos para el ranking FIBA

Imagen del equipo Titans 3X3 Team

Titans 3X3 Team, conjunto pionero en el archipiélago en el baloncesto 3X3 disputa este fin de semana el Woman Series de Debrecen. Se trata del evento más importante a nivel de clubs en esta modalidad deportiva. Además es el que mayor cantidad de puntos reparte para el ranking FIBA.

El conjunto canario, que logra estar presente por primera vez en esta cita, tanto en su historia como para la del baloncesto de las islas. Cuenta en sus filas con las hermanas agüimenses Natalia y Elena Rodríguez, la primera con amplia experiencia al haber sido partícipe de la selección española 3X3, y ambas a punto de dar a conocer el futuro más próximo en sus carreras deportivas.

En Hungría, el cuadro de Titans 3X3 Team se completará con las jugadoras Celia García y Patricia Soler, de Unicaja Mijas y Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, respectivamente, que sustituyen a Ainhoa Gervasini y María Roters, que formaron parte del equipo en la final del Circuit Pro 3X3 de la Federación Catalana de Baloncesto.

Participantes

La Woman Series de Debrecen reúne a selecciones de Países Bajos, España (con Gracia Alonso, Juana Camilion, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide), República Checa, Alemania, Austria, Chile, Uganda, Singapur, Italia, Eslovaquia y Rumanía, así como los clubes Ulaanbaatar Amazons de Mongolia, CS Rapid Bucharest de Rumanía, Madrid (con Marta Canella, Ainhoa Gervasini, María Roters y Julia Soler), Györ de Hungría y Titans 3X3 Teams de La Laguna (Tenerife)