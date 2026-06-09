Titsa reforzará varias líneas de guaguas para la Romería de La Orotava

Titsa ha informado del refuerzo del transporte público para el domingo 14 de junio, celebración de la tradicional Romería de San Isidro Labrador en La Orotava

Guaguas de Titsa. Imagen de recurso

La empresa pública de transporte interurbano de Tenerife, Titsa, ha informado de la puesta en marcha de un dispositivo especial de refuerzo con motivo de las Fiestas Patronales de La Orotava, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante los principales actos festivos.

En concreto, el próximo domingo 14 de junio de 2026, coincidiendo con la celebración de la tradicional Romería de La Orotava, varias líneas experimentarán un incremento de servicios adaptado a la demanda prevista.

Las líneas que contarán con refuerzos

Línea 101 : La Laguna – La Orotava.

: La Laguna – La Orotava. Línea 108 : Icod – Santa Cruz.

: Icod – Santa Cruz. Línea 346 : Estación La Orotava – Aguamansa – El Velo – La Caldera.

: Estación La Orotava – Aguamansa – El Velo – La Caldera. Línea 353: Circular Puerto de la Cruz – Los Realejos – La Orotava.

Asimismo, Titsa ha comunicado que las líneas 101, 351 y 353 realizarán viajes adicionales a sus horarios habituales para atender el incremento de usuarios durante la jornada festiva.

Línea 101: En este caso, se incorporarán nuevas expediciones desde La Matanza en dirección al municipio villero a las 11:50, 12:35, 13:15, 13:55, 14:25, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:25 y 18:05 horas.

Línea 351: Puerto de la Cruz, Jardín Botánico y la estación de La Orotava, contará con servicios extraordinarios en ambos sentidos. Desde Puerto de la Cruz habrá salidas adicionales entre las 09:25 y las 21:25 horas, con una frecuencia aproximada de una hora, mientras que desde La Orotava los viajes extra se realizarán entre las 09:50 y las 21:50 horas.

Línea 353: Recorrido circular entre Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava, que sumará nuevas expediciones desde el enlace de Los Realejos a las 11:50, 12:30, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05 —con dos salidas programadas—, 15:40, 16:25 y 17:00 horas.

La compañía recuerda que, además de los refuerzos programados, se establecerán desvíos temporales en determinadas líneas debido a los cortes de tráfico y restricciones de circulación que se aplicarán durante el desarrollo de los actos festivos.

Titsa recomienda a los usuarios consultar previamente los horarios actualizados y la información relativa a los desvíos para planificar sus desplazamientos con antelación y contribuir a una movilidad más fluida y sostenible durante las celebraciones.

Suspensión y paradas fuera de servicio

Con motivo de la celebración de la Romería de San Isidro, el servicio de transporte público se verá afectado durante toda la jornada del domingo 14 de junio, desde el inicio del servicio y hasta la finalización de las labores de limpieza, previstas aproximadamente a las 07:00 horas del lunes 15 de junio.

Durante este periodo se producirán las siguientes modificaciones:

Suspensión de servicio

La línea 372 permanecerá suspendida exclusivamente durante el domingo 14 de junio.

Paradas fuera de servicio

Asimismo, no prestarán servicio las siguientes paradas: