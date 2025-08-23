Todo preparado para el concierto de Camilo en La Palma

El pop latino y la cumbia del colombiano Camilo llega con ResisTIME Live Festival este sábado en La Palma, uno de los únicos dos conciertos programados en Canarias por el artista este año

Camillo estará en el ResisTIME Live Festival en El Paso, La Palma

El Paso, en La Palma, vibró este viernes con la celebración del RS Urban Party, que reunió a una quincena de artistas urbanos, entre ellos los internacionales Brray, Villano Antillano, Soge Culebra y Paula Cendejas, junto al talento canario de El Ima, DJ Saot, O2 Tbb , entre otros.

Y este sábado continuará la música en La Palma como gran protagonista con el turno del pop latino y la cumbia del colombiano Camilo en ResisTIME Live Festival, que ofrecerá en la isla uno de los únicos dos conciertos programados en Canarias este año.

Eloy Martín, alcalde de El Paso, en la presentación del evento el pasado jueves, destacó el valor dinamizador de eventos como ResisTIME, que en su cuarta edición “ya es una cita ineludible en el calendario canario de eventos”. En la misma línea se pronunció Irinova Hernández, concejala de Cultura y Fiestas del municipio: “ResisTIME ya es un evento referente en Canarias, y El Paso ha demostrado estar a la altura para acoger citas musicales de primer nivel”.

Desde el Cabildo de La Palma, la directora insular de Planificación, Innovación y Desarrollo Económico, Laura Rodríguez, subrayó en la presentación del evento que el grupo de gobierno insular “siempre respaldará eventos que dinamizan la economía y tienen el foco en la promoción local e insular”.

ResisTIME y La Palma

Por su parte, Aridany Rodríguez, Brand Manager de Heineken —patrocinador principal del festival—, recalcó el compromiso de la compañía con ResisTIME y La Palma: “Tratamos de que nuestros consumidores vivan grandes experiencias junto a la marca, por eso respaldamos el evento desde el inicio y estamos encantados de estar en una edición más aquí”.

El Ayuntamiento ha habilitado zonas de aparcamiento y hay disponibles varias rutas de transporte público para facilitar la asistencia al concierto de Camilo, que se pueden reservar a través del siguiente enlace: https://lapalmashuttle.com/camilo/.

Maikel Chacón, promotor de El Time Eventos, destacó las grandes sinergias existentes con el municipio de El Paso tras varias ediciones del festival, y puso en valor el sello de Promotur Turismo de Canarias en el evento, que certifica su carácter turístico. “Significa que esta cita moviliza visitantes hacia la isla, y es que los jóvenes de hoy eligen las vacaciones en base a la agenda musical”, añadió.