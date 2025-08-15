La ola de calor no frenó este episodio de lluvias y tormentas que azotó a Maspalomas sobre las 19:00 horas

Una tormenta sorprendió este viernes por la tarde a quienes disfrutaban del puente en el sur de Gran Canaria. A pesar de la ola de calor que azotaba la isla, esta tormenta de verano se desató rápidamente, dejando a los turistas sorprendidos y a muchos corriendo para refugiarse.

La lluvia comenzó a caer con fuerza, acompañada de truenos, lo que obligó a los bañistas a abandonar precipitadamente las playas y las piscinas. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las estaciones meteorológicas de la zona registraron hasta 3,2 litros de lluvia por metro cuadrado a las 19:00 horas.

Una sorpresa para las vacaciones

La tormenta comenzó a formarse al sur de la isla, y su avance fue tan rápido que casi nadie pudo anticipar el cambio de tiempo. La lluvia no solo refrescó el ambiente, sino que también rompió el calor agobiante que se había mantenido durante todo el día.

En la zona de San Bartolomé de Tirajana, las gotas de agua fueron bien recibidas por algunos, aunque sorprendieron a la mayoría de los visitantes. Al principio de la tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras, presagiando el inminente cambio de clima.

Una tormenta sorprende a vecinos y turistas en el sur de Gran Canaria / Informativos RTVC

Antes de la lluvia, una densa calima proveniente del sur comenzó a cubrir la isla, lo que empeoró la visibilidad y aumentó la sensación de calor. La tormenta, sin embargo, alivió brevemente la situación, aunque solo durante unos minutos.