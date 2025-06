La XXVIII Conferencia de Presidentes autonómicos se ha celebrado este viernes en Barcelona

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha constatado este viernes la «soledad» del archipiélago para gestionar la «crisis humanitaria» de la migración por lo que ha exigido al Gobierno central y a las comunidades autónomas el desarrollo de un sistema nacional de acogida de menores migrantes.

«Tenemos la obligación de dar una respuesta a este fenómeno como país. Eso es lo que pedí, eso es lo que exigí», ha señalado en una rueda de prensa a la salida de la Conferencia de Presidentes de la que se ha ausentado antes de su finalización para viajar a Canarias con el fin de acompañar a los Reyes en una visita a La Palma.

El presidente canario, Fernando Clavijo, da una rueda de prensa en el marco de su participación en la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes en Barcelona. EFE/Quique García

Clavijo, que sí ha valorado el «apoyo» y la predisposición de Cataluña y País Vasco para acoger menores, ha anunciado que la próxima semana se celebrará una reunión con los ministros del Interior, Política Territorial y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, respectivamente, para «intentar coordinar» mejor la distribución.

Fernando Clavijo les reclamó “mirándolos a los ojos” que no sigan retrasando la aplicación del real decreto ley que impone la distribución de estos niños y niñas en todo el territorio español, porque “la situación en Ceuta y en Canarias es dramática”. Defendió el derecho de las comunidades autónomas a recurrir este cambio de la Ley de Extranjería si consideran que vulneran sus derechos, pero llamó a cumplir la ley vigente y responder a la llamada de auxilio de Canarias, igual que ha hecho el archipiélago cuando otras regiones lo han necesitado.

«Les pido colaboración, les pido auxilio, les pido ayuda»

El jefe del Gobierno autonómico solicitó asimismo al Ejecutivo central que cumpla el auto con medidas cautelares dictado por el Tribunal Supremo que obliga a integrar en el sistema nacional de protección a los más de 1.000 menores con derecho a asilo que tutela en la actualidad Canarias. “Les pido colaboración, les pido auxilio, les pido ayuda, por favor, vamos entre todos a coordinarnos para poder empezar a sacar a esos niños y a esas niñas que no están viendo sus derechos reconocidos”, dijo durante el encuentro.

Propuesta para el sector de la vivienda

En materia de vivienda, Clavijo ha puesto sobre la mesa de la cumbre una propuesta específica para que el Estado permita a las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos destinar su superávit a la construcción de viviendas, con lo que se liberarían miles de millones de euros para atajar la emergencia habitacional que sufre en especial Canarias.

El jefe del Gobierno autonómico valoró de forma positiva la iniciativa del presidente Pedro Sánchez de crear un fondo específico dotado con 7.000 millones de euros para la construcción de vivienda, un fondo que el Estado financiaría en un 60% y las comunidades autónomas en el 40% restante. Sin embargo, reclama que “más recursos aún” permitiendo a las comunidades y administraciones locales gastar el superávit que está en los bancos debido a la normativa de control fiscal vigente.

Además, en línea con la problemática específica de Canarias, Fernando Clavijo ha puesto sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes un cambio legislativo que permita a los ayuntamientos modular la compra de viviendas por parte de extranjeros. La propuesta insta al Estado a permitir a los municipios “actuar desde sus competencias en la mejora de la calidad de vida de sus comunidades vecinales mediante la adopción de acuerdos en materia tributaria, desde el empadronamiento, la actividad turística de interés local, o cualquier otras de las citadas que sean eficaces para limitar la presión residencial que muchos de ellos padecen”.

Adquisición de viviendas por parte de extranjeros

Esta petición se enmarca en la estrategia jurídico-política que el Gobierno autonómico ha activado ante el Estado y la UE para atajar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros en el archipiélago. En la actualidad, el 33% de las casas que se venden en las islas es comprado por foráneos que no residen en el archipiélago y que las utilizan como segunda vivienda, lo que dificulta el acceso de los canarios y canarias a la vivienda.

En la misma línea de trabajo, Clavijo aprovechó la Conferencia de Presidentes para solicitar al Estado apoyo de cara a la negociación abierta con Bruselas para que adopte excepciones legislativas que permitan a Canarias, en su calidad de región ultraperiférica, modular la compra de vivienda por parte de foráneos o aplicar medidas fiscales que lo dificulten. Esta propuesta cuenta ya con el respaldo unánime del Comité Europeo de las Regiones en el marco del informe que ha elevado a la Comisión Europea sobre el Plan de Vivienda Asequible que prepara el equipo de Ursula Von der Leyen.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c) y el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres (i), saludan al presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), a su llegada a la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes en Barcelona. EFE/ Alberto Estévez

Plante de la presidenta de Madrid

Clavijo no ha querido ahondar en el plante de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes –la abandonó al intervenir el lehendakari, Imanol Pradales, en euskera— y se ha limitado a reclamar «respeto«.

«Tenemos que respetar a las otras comunidades autónomas y las lenguas cooficiales», ha dicho. Ha comentado que como presidente «siempre» ha pedido respeto para su comunidad autónoma y cree que es «importante» que cada presidente respete «lenguas, costumbres y cultura» del resto de territorios

No obstante, ha precisado que «cada uno es dueño de sus propios actos» e imagina que Ayuso dará sus propias explicaciones. Asimismo ha dicho que no vio el desencuentro entre la presidenta madrileña y la ministra de Sanidad, Mónica García, antes del comienzo de la Conferencia. «No la vi, no la puedo valorar porque no la vi, yo suelo ser bastante obediente y me puse donde me pusieron y allí me quedé», ha comentado.

Panorámica parte de la mesa durante la Conferencia de Presidentes.

Elecciones nacionales

Preguntado también por el adelanto electoral propuesto por los presidentes autonómicos del PP ha comentado que «esa prerrogativa la tiene el presidente Sánchez, lo hará cuando estime conveniente o cuando se cumplan los cuatro años».

Ha comentado que ahora toca «ser constructivo» y «colaborar con el Estado» en resolver problemas en colaboración con las comunidades autónomas, y es lo que ha defendido en la sesión.

«Lo otro, bueno, pues cada uno que diga lo que estime conveniente. Yo insisto, él las convocará cuando no le quede más remedio, porque se acaba el plazo, o cuando lo considere, es una prerrogativa que tiene el presidente», ha destacado.

Temas sobre la mesa

Sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes había un largo listado de temas forzado en buena medida por los presidentes autonómicos del PP, quienes, además de hablar de vivienda y educación, como era la pretensión inicial del Gobierno, han pedido debatir sobre financiación autonómica, energía, transportes y justicia.

Clavijo no cree que «den los números» para llegar a un acuerdo en materia migratoria

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes, antes de participar en la Conferencia de Presidentes, que no cree que «den los números» para llegar en esta sesión a un acuerdo en materia migratoria, como el que pusieron sobre la mesa esta comunidad autónoma y Euskadi.

«No venimos en el mejor contexto político, no soy muy optimista respecto a la posibilidad de que se alcancen acuerdos importantes para la ciudadanía», ha referido al recordar que «el reglamento establece que los acuerdos se tienen que tomar con la Presidencia del Gobierno y, al menos, dos tercios de las comunidades autónomas».

Foto de familia de los participantes en la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes, en Barcelona. EFE/ Alberto Estévez

En esta Conferencia de Presidentes, Clavijo pedirá a sus compañeros presidentes de comunidades autónomas «que, por favor, dejen ya de utilizar tácticas para retrasar la salida -de los territorios frontera a los que llegan por vía marítima- de los niños que viajan solos», al tiempo que les recordará que «ya tenemos una ley» que establece cómo hacerlo.

«Puedo entender que la recurran, si les está generando daño a sus comunidades, pero no que se retrase la salida de esos niños porque estamos vulnerando sus derechos. Al Estado, decirle que no tiene sentido que el Supremo le tenga que decir, por tercera, vez que tiene que cumplir la ley y que esos menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo político son su competencia y tiene que poner los recursos y los medios» para hacerse cargo de ellos, ha aseverado Clavijo, según unas declaraciones difundidas por el Ejecutivo canario.

Remover conciencias y no buscar excusas

No obstante, el presidente del Ejecutivo canario, que cogobiernan CC y el PP con apoyos de ASG y AHI, ha confiado en que «en el día de hoy, al tenerlos a todos sentados, pueda remover esas conciencias y que unos y otros dejen de buscar excusas y que se cumpla la ley nacional y los tratados internacionales que protegen a esos niños».

«Tenemos que definir una respuesta como país a esta circunstancia, no podemos dejar solas a las comunidades que son frontera, tenemos que tener un sistema estatal, que es lo que se buscaba con esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la solidaridad sea compartida entre todos los territorios, aquí todos tenemos competencias», ha apostillado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el rey Felipe VI (d) durante la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes, en Barcelona. EFE/ Quique García

La conferencia «ya empieza mal…..no ha habido trabajo previo»

En cualquier caso, «al no haber pactado el orden del día» para Clavijo esta Conferencia de Presidentes «ya empieza mal«, a lo que se suma que «no ha habido un trabajo previo entre los equipos técnicos de las comunidades autónomas y los distintos ministerios».

Por ello, ha dicho, las comunidades del PP «traen una serie de acuerdos, Canarias y Euskadi elevan uno en materia migratoria, que no ha sido posible trabajar con la Administración del Estado, y, por otro lado, el Estado ha puesto, en forma de carta, un acuerdo sobre la mesa en materia de vivienda».

Sobre este asunto, Canarias «defenderá que desde el Estado se pueda modificar la Ley de Bases de Régimen Local para que a través de figuras impositivas y restricciones a la residencia se pueda limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros».

Vista general al inicio de la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez

«Y, dado que va a haber recursos económicos públicos, 7.000 millones de los cuales el 40 % los aportan las comunidades autónomas, Canarias pedirá que le dejen utilizar el superávit a las corporaciones» locales y autonómicas.

Sánchez apela al entendimiento que hubo por la pandemia entre el Gobierno y las autonomías

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a que el Ejecutivo y las comunidades tengan el entendimiento y el diálogo demostrado con motivo de la pandemia de coronavirus y sean capaces de llegar a acuerdos.

Tras el desayuno del rey con los participantes en la conferencia y antes del inicio de las sesiones de la misma, Sánchez ha realizado una declaración junto al presidente catalán, Salvador Illa, en la que ha destacado la buena situación económica de España pese al momento de incertidumbre que vive el mundo.

Una situación a la que ha dicho que se ha llegado después de los difíciles momentos vividos durante la pandemia y en los que hubo fases complejas y dramáticas ante la pérdida de vidas humanas por el virus. Pero el esfuerzo de «diálogo, entendimiento, empatía y cooperación» que ha afirmado que hubo entonces ha considerado que permitió dar una respuesta positiva y facilitó el momento actual que vive España.

El problema de la vivienda

Pese a ello, ha asumido que aún quedan muchas cosas por hacer para resolver problemas que se abordan en esta Conferencia de Presidentes como el de la vivienda, momento en el que ha defendido su propuesta de triplicar la inversión en vivienda pública y que ha confiado que sea secundada por los presidentes autonómicos apelando a su responsabilidad compartida. Por ello, pese a las discrepancias que pueda haber, ha vuelto a apelar al diálogo y el acuerdo.

Sánchez ha resaltado el hecho de que la conferencia se celebre en Cataluña como reconocimiento y como muestra de respeto a sus instituciones y a sus ciudadanos y para agradecer que hayan «arrimado el hombro» para dar respuesta a los problemas de su territorio y de España.

Al hilo de ello ha defendido que se aceptara la petición de Cataluña, junto al País Vasco, de poder usar por vez primera en esta reunión las lenguas cooficiales. «No podíamos sino decir que sí. Eso -ha dicho- es la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, y que reconoce como un activo la diversidad territorial de un gran país como España».

175 millones para la educación infantil

Pedro Sánchez ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa dotado con 175 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus para garantizar el acceso a la educación infantil gratuita del alumnado de familias con rentas bajas.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención inicial en la Conferencia de Presidentes de Barcelona, que tiene como uno de los puntos de su orden del día la educación y la formación profesional.

Además, según han informado fuentes del Gobierno, ha propuesto a los líderes autonómicos crear de forma conjunta un modelo integrado de autorización y supervisión de los centros privados de formación profesional. A su juicio, ha llegado la hora de que se ponga orden y control en estos centros, que ha dicho que están proliferando en toda España.

Sánchez ha recordado igualmente que, a partir de septiembre, empezará a impartirse en los centros educativos de toda España un curso especial de formación ante emergencias de protección civil.

Respecto al problema de la vivienda ha vuelto a defender cara a cara ante los presidentes autonómicos las propuestas que ya les planteó por carta esta misma semana ante la celebración de la Conferencia de Barcelona.

Así, ha llamado a un Acuerdo Estatal que triplique la inversión pública en vivienda hasta llegar a casi 7.000 millones de euros, de los que 4.000 aportaría el Gobierno y el resto las comunidades.

También plantea blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas de protección pública financiadas con fondos estatales y crear una base de datos pública que permita a los ciudadanos y a las administraciones conocer los precios reales de compra-venta o alquiler.