Ángel Víctor Torres niega que haya cenado con un empresario para hablar sobre la licitación de un edificio y achaca estas acusaciones a una maniobra para «desgastar al Gobierno»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado este lunes que cenase con un empresario para tratar sobre la licitación de un inmueble para la Agencia Tributaria canaria. Atribuye las informaciones al respecto a «otro paso más para intentar desgastar al Gobierno con mentiras y falsas acusaciones».

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro ha respondido de esta manera a preguntas sobre una información publicada por «El Español» con el contenido de varios mensajes telefónicos guardados por Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo Jesús Hellín / Europa Press

Mensajes entre Koldo y Ruz

Según el periódico, en estos mensajes se alude a un mensaje enviado por Koldo García el 9 de febrero de 2022 al empresario José Ruz para comunicarle una cena «con el presi de Canarias», cargo que entonces ocupaba Ángel Víctor Torres. Pocos días después la Agencia Tributaria Canaria lanzó la licitación para la reforma de la sede de los antiguos Multicines Royal, edificio elegido como sede de la entidad tributaria.

La empresa de José Ruz fue la adjudicataria gracias a la valoración subjetiva, comenzó las obras pero posteriormente quebró.

Mentiras contra el Gobierno, PSOE y Torres

Este lunes Ángel Víctor Torres ha señalado que «hay quienes buscan lo que sea para atacar al Gobierno de España, al PSOE o a Torres» y ha subrayado que «no hubo ninguna cena con ese empresario en absoluto».

En cuanto a la licitación a la empresa «de este señor», ha proseguido Torres, fue un procedimiento que llevó a cabo la anterior responsable de la Agencia Tributaria Canaria (Raquel Peligero), que sigue ocupando este puesto en el actual Gobierno actual de Canarias sustentando en un pacto entre CC y PP.

Y la actual consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP, ha dicho que el procedimiento ha sido «impecable», ha abundado Ángel Víctor Torres. Insistió en que de dicho proceso «sé tanto como usted: no sé absolutamente nada, ni de pliegos, ni de propuestas, ni de mesas de contratación donde están los funcionarios».

No es sino «otro paso más para intentar desgastar con mentiras y con falsas acusaciones» al Ejecutivo estatal, ha reiterado el titular de Política Territorial.