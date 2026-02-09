Torres defiende ante la patronal el nuevo modelo de financiación y del decreto socialista para Canarias

Ángel Víctor Torres explica que supondrá más recursos para servicios públicos y más acción del Ejecutivo regional en el ejercicio de sus competencias

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha explicado a la Patronal de Las Palmas los detalles del nuevo sistema de financiación autonómica. Ha ha recordado que la propuesta supondría que Canarias reciba del Estado 1.100 millones de euros extra cada año. Los empresarios defienden que las Islas deben aspirar a la mayor financiación posible de aquí a que concluyan las negociaciones entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.

Reunión del secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), en Las Palmas de Gran Canaria

Propuesta de los socialistas

Torres trasladó a los empresarios la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España y el documento aprobado el pasado sábado por el Comité Regional socialista, instando al Gobierno de Canarias a aprobar, vía decreto ley, una serie de medidas sociales y económicas en el ámbito de sus propias competencias.

Al término de la reunión, Torres subrayó que la propuesta de financiación defendida por el PSOE “mejora de manera clara la financiación actual de Canarias”, con un incremento global de 1.100 millones de euros al año. De esa cantidad, 660 millones corresponderían al sistema de financiación autonómica y 550 millones al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

El dirigente socialista explicó que este fondo existe desde hace décadas y que Canarias ha ejecutado históricamente el 100% de los recursos asignados, destinándolos tanto a gasto corriente como a inversiones en ámbitos clave como sanidad, educación, vivienda, infraestructuras hidráulicas, promoción turística o políticas sociales.

Torres detalló que el aumento del FCI responde a una ampliación significativa de la aportación estatal. Recordó que la propuesta deberá abordarse en una comisión bilateral con las comunidades autónomas y regresar posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para su aprobación definitiva.

Decreto para Canarias

Durante la reunión, Torres trasladó también a la CCE la resolución aprobada por el Comité Regional que insta al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo a aprobar un decreto ley con medidas sociales y económicas en el ámbito de sus propias competencias. Entre ellas, destacó, 80 millones de euros para la compra de vivienda, 20 millones para el alquiler o 26 millones para las universidades públicas. Así como refuerzos en sanidad, infraestructuras y apoyo a los desplazamientos entre islas de pacientes del Servicio Canario de la Salud.

Torres defendió que se trata de “asumir responsabilidades desde el Gobierno autonómico” con medidas ejecutivas y recursos propios. Agradeció a la patronal el espacio de diálogo de este lunes, en el que también se abordaron otras cuestiones como el marco financiero plurianual, la simplificación normativa en Europa y la situación de los fondos estructurales.

Torres acudió al encuentro acompañado por la vicesecretaria portavoz, Elena Máñez; el secretario de Coordinación Estratégica, Roberto García; y el secretario de Ideas y Programas, Antonio Olivera.